Es ist 18.00 Uhr. Am Bahnhof Aarau warten Hunderte Pendler, als ein Zisternenwagen umkippt. Der Inhalt – hochgiftige Ameisensäure – läuft aus. 33 Menschen werden teilweise schwer verletzt, erleiden Verätzungen und haben Atemwegsprobleme. Zu Fuss machen sie sich auf den Weg ins nahegelegene Kantonsspital Aarau.

Dieses Horrorszenario nutzen das Team des Zentrums für Notfallmedizin und die Betriebsfeuerwehr des Kantonsspitals Aarau (KSA) am Mittwochabend, um den gemeinsamen Einsatz bei Chemieunfällen zu proben.

Rund 220 Personen wohnen der Grossübung bei, darunter zahlreiche Mitglieder der Feuerwehren Küttigen und Erlinsbach, die auch die Statisten für die Opfer des Chemieunfalls stellen. Innerhalb von 30 Minuten ab Meldungseingang bauten die Helfer eine Dekontaminationsstrasse auf.

Es sei es durchaus möglich, dass im Einzugsgebiet des Kantonsspitals Aarau ein Chemieunfall passieren könne, sagt Ulrich Bürgi, Chefarzt des Zentrums für Notfallmedizin. Deshalb wird diese Übung einmal im Jahr durchgeführt: «Wir haben grossen Respekt vor einem Chemieunfall. Bis jetzt wurden wir verschont. Der Bahnhof Aarau ist aber ein Durchgangsort für eine Million Tonnen chemische Substanzen pro Jahr.»

Verwirrte und Verletzte Patienten treffen im Spital ein

Die stöhnenden Patienten trudeln gestaffelt ein, ihre Läsionen – Verätzungen, Schnittwunden und offene Brüche – sehen täuschend echt aus. Die Wunden wurden von einem fünfköpfigen Team präpariert. «Ich war vor ihm da, wieso helft ihr mir nicht?», schreit ein Figurant, bevor er ins Dekontaminationszelt eintritt. Die meisten bleiben in der Rolle, ohne zu schmunzeln.

Im ersten Zelt werden die Patienten – in diesem Fall bis auf die Unterwäsche – ausgezogen. Männer in gelben Sicherheitsanzügen schleusen die Opfer des Chemieunfalls durch die erste Dusche. «Die Kleider sind voller toxischer Substanzen. Die müssen möglichst rasch weg», erklärt Ulrich Bürgi, der die Übung gemeinsam mit Roland Joho, Kommandant Betriebsfeuerwehr KSA, leitet.

«Im ersten Zelt findet die Grobdekontamination statt, im zweiten die Feinsäuberung, wo man sämtliche Rückstände des Giftes an verdeckten Stellen wie Ohren, Nase, Achselhöhlen, Haaren und so weiter aufwendig entfernt», so Bürgi. Das sei auch wichtig, damit das Gift nicht weiter in den Körper eindringe.