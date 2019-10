Verglichen mit anderen Kantonen, unterstützt der Aargau seine Spitäler finanziell kaum. 2016 flossen 26,3 Millionen Franken an Spitäler, Psychiatrien und Rehakliniken, was einem Beitrag von 244 Franken pro Patient entspricht.

Damit liegt der Aargau deutlich unter dem Schweizer Durchschnitt von 951 Franken pro Jahr und Patient. Am höchsten war die finanzielle Unterstützung im Kanton Genf. Er bezahlte 2016 pro Patient 3975 Franken.

Das Geld fliesst als Abgeltung für gemeinwirtschaftliche Leistungen an die Spitäler. Laut Krankenversicherungsgesetz ist es zulässig, dass sich Kantone zum Beispiel an den Weiterbildungskosten für Assistenzärzte, am Rettungswesen oder am Kinder- und Erwachsenenschutz beteiligen können.

Alles Leistungen, die für die Versorgungssicherheit wichtig sind, aber von den Spitälern nicht kostendeckend erbracht werden können.

Im Widerspruch zum Sparkurs des Grossen Rates

Der Aargauer Grosse Rat hat die finanziellen Beiträge für gemeinwirtschaftliche Leistungen in den letzten Jahren im Rahmen von Sparprogrammen gekürzt. Inzwischen sind die Beiträge für Forschung und universitäre Lehre gestrichen worden.

Der Sparkurs des Parlaments steht im Widerspruch zum neusten Plan des Regierungsrats. Er will das Kantonsspital Aarau (KSA) ab nächstem Jahr mit zusätzlich 10 Millionen Franken unterstützen (die AZ berichtete).

Die Regierung argumentiert, das KSA habe für den Kanton eine hohe Versorgungsrelevanz und müsse «Vorhalteleistungen in allen medizinischen Bereichen erbringen, um die Anforderungen an eine adäquate Versorgung, insbesondere in Notfällen zu gewährleisten».

Aber was sind das für Vorhalteleistungen? Was leistet das KSA, das kein anderes Spital im Kanton, auch nicht das Kantonsspital Baden (KSB), leistet? Christoph Egger, stellvertretender CEO des KSA, verweist auf die Spitalliste.

Diese zeigt, welche Spitäler im Aargau welche Leistungen erbringen dürfen. Das KSA hat mit Abstand am meisten Leistungsaufträge im Kanton. Es sei vergleichbar mit universitären Spitälern. Das bedeutet, dass das Spital jedes Jahr gegen 2000 Patientinnen und Patienten von umliegenden Spitälern übernimmt, die dort nicht versorgt werden können.

Dabei handelt es sich sehr oft um komplexe Fälle, die defizitär sind. Diese rund 2000 Fälle machen, gemessen an allen Patienten, die im KSA behandelt werden, 7 Prozent aus.

An andere Spitäler verlegt das KSA aus medizinischen Gründen nur 0,3 Prozent seiner Patienten, weil es über keinen Leistungsauftrag verfügt. Das betrifft die Herzchirurgie, wo eine Zusammenarbeit mit der Hirslanden Klinik Aarau besteht, und Patienten mit schweren Verbrennungen, die in der Deutschschweiz nur am Unispital Zürich behandelt werden.