«Das ist Willkür»: Werden kleine Läden im Aargau benachteiligt?

Viele Aargauer Läden mussten am Montag, nur Tage vor Weihnachten, die Lichter löschen – viele aber auch nicht. Diejenigen Läden, die offenbleiben, dürfen das ganze Sortiment anbieten. Dies, um Verwirrung bei den Kunden zu vermeiden.

So kommt es, dass Grossverteiler wie Migros oder Coop Lichterketten, Weihnachtschmuck und Kerzen verkaufen dürfen. Spezialisierte Weihnachtsgeschäfte müssen ihre Türen hingegen schliessen. Renate Huser verkauft normalerweise handgegossene Weihnachtskugeln in Lenzburg – nicht aber dieses Jahr. «Ich finde das nicht gerecht», erzählt sie gegenüber dem Fernsehsender Tele M1. Mit den neuen Regelungen würden die Einkäuferinnen und Einkäufer auf Nachbarkantone ausweichen. Genau das war im Mode-Outlet in Schönenwerd der Fall, wie im Bericht von Tele M1 zu sehen ist.