Keine Autogramme, keine Interviews und zum ersten Mal in der Geschichte des Volksschlager Open Air am Heitere kein Zusammenschnitt der Konzerte im Schweizer Fernsehen: Schlagerstar Beatrice Egli stand in den vergangenen Tagen im Kreuzfeuer der Kritik.

Auch Moderator Sascha Ruefer hält das Verbot von Fernsehbildern für einen «völligen Unsinn», wie er gegenüber «Tele M1» sagt. Doch die Schuld liege nicht an Egli: «Die meisten Künstler wissen gar nicht, was drumherum abgeht – auch eine Beatrice Egli nicht.»

Stattdessen sei das Management für diese Entscheidungen verantwortlich. «Einer hat entschieden: ‹Das gibt es nicht. Man muss auch für das wieder Vertrage lösen und Geld zahlen.› Das ist eine ungesunde Entwicklung», glaubt Ruefer.