«Das ist eine ganz besondere Ehre»: AGV-Präsident Schmid bläst zum Rückzug

Ungläubig schaut Kurt Schmid um sich. Soeben ist die Alphornbläserin Lisa Stoll hinter dem schwarzen Vorhang verschwunden. Auf der Suche nach einem zweiten Alphorn, dem Alphorn des an diesem Donnerstagabend abtretenden Präsidenten des Aargauischen Gewerbeverbandes (AGV). Schmid steht also einen Augenblick allein im Scheinwerferlicht, für einige Sekunden um Worte verlegen. Was bei diesem schlagfertigen Mann eher selten vorkommt. Dann sagt er, fast schon ehrfürchtig: «Das ist eine ganz besondere Ehre, Lisa Stoll ist die beste Alphornbläserin der Schweiz.»

Im Duett mit der Alphorn- virtuosin darf er ein von ihm komponiertes Lied vortragen. Vor den Delegierten des AGV. Es ist ein persönliches Highlight und ein Geschenk seiner Vorstandskollegen. Ein Abschiedsgeschenk. Denn nach mehr als zwölf Jahren und aufgrund der von ihm initiierten Altersguillotine – im November 2019 beschloss der AGV-Vorstand, dass man mit 65 Jahren automatisch aus dem Führungsgremium ausscheidet – tritt Schmid an diesem Abend ab. Und jetzt, fast drei Stunden nach Beginn der erstmals in Buchs ausgetragenen Delegiertenversammlung, hat er seinen letzten grossen Auftritt im AGV. Mit Inbrunst und Alphorn. Irgendwie passend für einen, der selten um einen Ton verlegen war. Wenn nötig auch einen lauten. So wie zuletzt, als die Credit Suisse bekannt gab, dass man die Neue Aargauer Bank (NAB) in die CS integriere, die Marke mit dem Aargau im Namen also einstampfe. Schmid sprach damals von einer Ohrfeige für den Kanton, bezeichnete den Entscheid als «kreuzfalsch und unverständlich». «Du hast für den Verband und die KMU gelebt» Es ist genau diese Geradlinigkeit, welche seine Weggefährten ungemein schätzen an ihm. Das kommt an diesem Abend mehrfach zum Ausdruck. Stellvertretend sei hier Landammann Markus Dieth zitiert: «Du hast dich nie vor Reibung gefürchtet, hast mit deinem Sachverstand, deinem Scharfsinn und manchmal auch deiner Ungeduld so manch ein Feuer entfacht.»