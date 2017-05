Gallati: "SVP-Regierungsräte in der Minderheit"

Über zwei Drittel der Kosten und auch der Sanierungsvorschläge betreffen Gesundheit und Bildung. Beide Departemente lägen in der Verantwortung von SVP-Regierungsräten, sagte Moderator Cavalli und meinte an die Adresse von SVP-Chef Gallati: "Frau Roth und Herr Hürzeler haben es als Departementschef jetzt selber in der Hand, oder?"

"Wenn das dikatorisch befugte Personen wären, ja. Aber dem ist nicht so", antwortete Gallati. "Abgesehen davon sind die SVP-Regierungsräte in der Minderheit in der Regierung. Ich weiss nicht mal, ob sie voll hinter dem Sanierungspaket stehen."