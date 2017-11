In Europa sterben jedes Jahr tausende Menschen, weil kein Antibiotikum mehr wirkt. Wegen des exzessiven und ungezielten Einsatz des Medikaments nehmen auch in der Schweiz Fälle von Resistenzen gegen Superkeime immer mehr zu. Neben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wollen nun auch entsprechende Behörden in der Schweiz die Bevölkerung auf das Thema aufmerksam machen.