«Das Impfen ist keine Kampagne, es ist ein Pilotversuch»: Philipp Müller kritisiert Bundesrat scharf

Der Aargauer Alt-Ständerat hatte sich bereits am Montag im «Blick» über die Corona-Strategie des Bundes enerviert und sprach von einem Debakel. Im TalkTäglich von TeleM1 erklärt er, wie es dazu gekommen ist: Er habe sich eigentlich nach seinem Rückzug aus der Politik aus der öffentlichen Diskussion heraushalten wollen; das sei ihm bis am letzten Sonntag gelungen. «Ich habe mich aber immer mehr gefragt, ob die Corona-Diskussion wirklich eine rein politische sein sollte. Politikerinnen und Politiker sollten sich etwas mehr zurückhalten und auf die Experten aus der Wissenschaft hören, obwohl sich diese leider auch manchmal widersprechen.»

Anstoss nimmt Müller besonders an der Impfstrategie. «Als im Sommer klar war, dass drei Impfstoffe möglicherweise eine Zulassung erhalten, hätte man bei allen Herstellern bestellen müssen.» Das habe die Schweiz zwar gemacht, räumt er ein, allerdings viel zu wenig. Es reiche nicht mal, um die ganze Bevölkerung zu impfen, andere Länder hätten ein x-faches bestellt.

Auf die Kosten angesprochen meint er: «Auch wenn wir bei allen drei Herstellern jeweils so viel Impfstoff bestellt hätten, dass man fünf bis sechs Millionen hätte impfen können, würden die Kosten nur ein Prozent davon ausmachen, was wir 2020 an Kosten wegen Corona hatten.»