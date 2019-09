Der Frauenpreis geht an eine Badenerin: Die Geschäftsführerin des christlichen Sozialwerks «Hope» und Mitbegründerin der neuen Notschlafstelle in Baden wird den mit 20'000 Franken dotierten Preis am 8. November erhalten. Mit der Verleihung soll das Lebenswerk von Daniela Fleischmann gewürdigt werden.

Die Preisträgerin habe das Herz am rechten Fleck, steht in einer Mitteilung des Frauenbundes. Sie gebe bedürftigen Menschen eine Zuflucht, eine warme Mahlzeit und sorge für sie. Der Frauenpreis wird dieses Jahr zum 23. Mal verliehen, ausgezeichnet werden Institutionen oder Einzelpersonen, die sich für das Wohl von Frauen und Kindern einsetzen. Die Preissumme stammt aus dem Verkaufserlös des Lungensanatoriums Sanitas in Davos, welches 1916 vom Aargauischen Katholischen Frauenbund mitbegründet worden war.