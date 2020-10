Das grüne Gewissen muckt auf – das politische Klima ist der Partei wohlgesinnt

Daniel Hölzle ist seit 2016 Präsident der Grünen Aargau. Der Zofinger sitzt seit 2013 im Grossen Rat und stellt sich zur Wiederwahl.

Welcher Wähleranteil und wie viele Sitze sind Ihr Ziel am 18. Oktober?

Wir wollen die zehn Prozent knacken und streben 15 Sitze an.

Bei den nationalen Wahlen waren die Grünen die Gewinner. Stimmt Sie dieser Erfolg zuversichtlich?

Ich gehe davon aus, dass wir weiter im Aufwind sind. Die Umweltthemen wie Klima, Pestizide und sinkende Biodiversität sind weiterhin in den Köpfen, und politisch gab es noch keine Lösungen. Die Menschen wollen aber Lösungen, und wir Grünen können die bieten.

Letzte Woche haben Klimaaktivisten den Bundesplatz besetzt. Finden Sie diesen zivilen Ungehorsam legitim?

Ziviler Ungehorsam war schon immer ein Mittel, um auf Probleme aufmerksam zu machen. Die Aktion verlief friedlich und die Geschichtsschreibung wird zeigen, dass es durchaus legitim ist. In 50 Jahren wird man sich fragen wie die Politik die Probleme einfach verdrängen konnte.

Welches war der grösste Erfolg der Grünen Aargau in den letzten vier Jahren?

Die Mehrheit des Grossen Rates ist dermassen rückwärtsgewandt, dass man auf dem parlamentarischen Weg kaum richtige Erfolge erreichen kann. Die guten Resultate bei den Nationalratswahlen sind aber sicher ein Erfolg und zeigen, dass die Bevölkerung unsere Kompetenz bei den Umweltthemen anerkennt. Damit wir im Aargau vorwärtsmachen können, braucht es einen progressiveren Grossen Rat. Weniger alte graue Herren und mehr Junge, mehr Frauen und mehr Vielfalt – nicht zuletzt auch in der Regierung mit Christiane Guyer.

Welches war der grösste Misserfolg?

Der Verlust unseres Sitzes in der Regierung. Es braucht in der heutigen Situation unbedingt eine Person in der Regierung, die sich stark für die Interessen der zukünftigen Generationen einsetzt. Das spüre ich derzeit wenig.

Was ist Ihr grösstes Projekt im Aargau?

Den Menschen aufzuzeigen, wie dringend die Bewältigung der Klimakrise ist und welche Kosten uns erwarten, wenn wir weiter herumlauern und auf der faulen Haut sitzen.

Warum soll man die Grünen wählen?

Grün wählt, wer in 30 Jahren kein schlechtes Gewissen haben will. Wer die Umweltprobleme erkennt und handeln will. Grün wählt man aber auch, wenn man sich für die Kultur, die Bildung und für starke soziale Auffangnetze einsetzen will. (nla)