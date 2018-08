Montagmorgen um halb acht: Der Heitere-Zeltplatz ist bereits erstaunlich leer. In regelmässigen Abständen türmen sich Abfallhaufen, typischerweise bestehend aus zerlegten Pavillons, Klappstühlen, Bierkartons und einigen Müllsäcken. Dazwischen sieht der Platz bereits sehr sauber aus, lose herumliegenden Müll sieht man kaum.

Für Franz Bucher aus Rickenbach ist die sichtbar gestiegene Entsorgungsmoral in gewisser Hinsicht eine leichte Enttäuschung: «Letztes Jahr hatte ich um diese Zeit rund 110 noch verschlossene Mineralflaschen und verschiedenste Lebensmittel in ungeöffneten Packungen eingesammelt. Heuer habe ich noch nicht mal zehn Flaschen gefunden.» Ähnlich erfolglos agieren drei Jugendliche, die den Wecker am Montagmorgen früh gestellt haben in der Hoffnung, «ein bisschen Bier und andere Alkoholika für eine kleine Party» zu sammeln. Nach einer Dreiviertelstunde haben sie immerhin eine Kühlbox und einen Rucksack füllen können und ziehen zufrieden ab.

Die besten Bilder der Magic Night: