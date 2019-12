Das gab im September zu reden: Brand in der Aarauer Altstadt löst Grosseinsatz der Feuerwehr aus

Laut Aussagen von Augenzeugen sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Atemschutzmasken in das Gebäude eingedrungen, um den Brand zu bekämpfen. Die Gebäude Rathausgasse 6 und 8 standen im Vollbrand. Der Einsatzort wurde grossräumig abgesperrt.

Zur Ursache für den Brand können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Meldungen über verletzte Personen liegen keine vor.

Bei den Umbauarbeiten im ehemaligen Möbelhaus Strebel an der Rathausgasse handelt es sich um eines der grössten Umbauprojekte seit Jahrzehnten in der Aarauer Altstadt. Die Grundmann Immobilien AG als Eigentümerin der beiden Häuser plant in den oberen Stockwerken Wohnungen und im Erdgeschoss sowie dem ersten Obergeschoss ein Coworking Space. Die Kosten für den Umbau belaufen sich gemäss Baugesuch (Auflage im Februar 2018) auf rund 4,5 Millionen Franken.