Das gab im Juli zu reden: Fischer sichtet Kaiman im Hallwilersee – nun sucht die Polizei das Reptil

Nicht schlecht gestaunt haben dürfte ein erfahrener Fischer am vergangenen Sonntagabend: Am Ufer des Hallwilersees zwischen Beinwil am See (AG) und Mosen (LU) beobachtete er, wie um zirka 21.30 Uhr ein etwa anderthalb Meter grosses Reptil plötzlich an der Wasseroberfläche erschien und nach einer schwimmenden Jung-Ente schnappte. Das Tier schwamm mit seiner Beute weg. Der Fischer meldete seine Beobachtung der Polizei. Dies tat er glaubhaft, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt.

Die genaue Beschreibung durch den Fischer lassenach Einschätzung von Fachleuten darauf schliessen, dass es sich beim fraglichen Reptil um einen Kaiman handeln könnte. "Die exotische Spezies jagt in der Abenddämmerung vorwiegend in flachem Wasser nach Beute."