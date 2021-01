Das Führungsteam von ArgoviaToday steht

Stephan Gassner wird als «Chefredaktor elektronische Medien Aargau» die konvergente Aargauer-Redaktion leiten. Der 49-Jährige ist auch weiterhin als Chefredaktor für Tele M1 tätig. Seit 1999 arbeitet er bereits für den Regionalfernsehsender und seit 2007 in der Funktion des Chefredaktors.

Für die Position des Leiters Radio/Online konnte CH Media mit Stephan Weber einen versierten und erfahrenen Aargauer Journalisten gewinnen. Der 29-Jährige arbeitete in den letzten Jahren in verschiedenen Positionen für das Schweizer Radio und Fernsehen SRF, zuletzt als Inlandredaktor für den SRF-Newsbereich und TV-Korrespondent in der Westschweiz.

Florian Wanner, Leiter Radio CH Media, zum neuen Führungs-Team: «Die Vorfreude auf ArgoviaToday wird immer grösser. Mit Stephan Gassner und Stephan Weber leiten zwei Vollprofis, die das journalistische Handwerk und die Region bestens verstehen, unser Team.»

Die Online-Plattform «ArgoviaToday», das wie die Aargauer Zeitung zu CH Media gehört, wird informative und unterhaltende regionale Inhalte bieten und startet planmässig im Frühsommer. (az)