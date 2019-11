«Das darf so nicht passieren»: Der oberste Aargauer Gewerbler über Wahldebakel, Parteipolitik und Zukunftspläne

Es begann mit einem Problem. Die Aargauer Unternehmer stellten während der Industrialisierung im 19. Jahrhundert fest, dass die Jugend zu wenig vorbereitet ist auf die Arbeitswelt. Die Grundschulbildung genügte nicht, es musste Fachwissen her, so lautete der Befund. Also gründeten die Firmenbesitzer im Kanton am 7. April 1894 den Aargauischen Gewerbeverband (AGV). Im Zentrum stand die Berufsbildung, die noch heute eine der Kernaufgaben des Verbandes ist.



Aber selbstverständlich ging es um mehr. «Erstaunlich ist, dass sich die Themen, mit denen sich der Gewerbeverband in den letzten 125 Jahren beschäftigt hat, kaum verändert haben», sagt Kurt Schmid, aktueller Präsident des Gewerbeverbandes und Mitverfasser des Buches «Unternehmerisch – 125 Jahre AGV».

Neben der Berufsbildung beschäftigten die Gewerbler seit jeher ähnliche Themen. Schmid sagt: «Wir sind der Meinung, dass der Staat wächst, wenn man ihn lässt. Das wollen wir unterbinden, auch weil wir mit dem Staat um Arbeitskräfte konkurrieren. Das war schon immer so.»

Entwicklung der KMU ist kaum erforscht

Warum aber braucht es dieses Buch? «Wenn Sie die Wirtschaftsgeschichte anschauen, stellen Sie fest, dass sich die Historiker immer um die grossen Firmen rissen oder sich mit der Entwicklung ganzer Branchen beschäftigten», sagt Schmid. Aber die Entwicklung der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sei praktisch nicht erforscht. Trotz der grossen Bedeutung der KMU für die Schweizer Wirtschaft. «Wir möchten das mit diesem Buch ändern, etwas anstossen», so Schmid.



Es ist nicht so, dass es gar keine Zeitdokumente gäbe. Aber von den ersten 50 Jahren des Gewerbeverbandes gibt es lediglich ein 66 Seiten starkes Büchlein des damaligen Verbandspräsidenten Werner Riniker, auf nationaler Ebene nur ein Buch des ehemaligen Wirtschaftsprofessors Alfred Gutersohn, das aber auch nur die Zeitspanne bis 1954 umfasse. Die Boomjahre sind Brachland, niemand hat sie aus KMU-Perspektive untersucht. Bis jetzt.

Eigentlich war eine solche Chronik schon 1969 und 1994 geplant, zum 75- respektive 100-jährigen Bestehen des Gewerbeverbandes. Damals fehlte aber das Geld. Das war vor allem auch eine Folge der 1985 durchgeführten Gewerbeschau, einer Art Aargauer Olma. Es regnete zehn Tage, die Veranstaltung «schiffte regelrecht ab», wie Kurt Schmid heute sagt.

500000 Franken Schulden häufte der AGV an. Erst in den letzten Jahren unter Peter Fröhlich sei der Verband so weit gesundet, dass man sich an dieses Projekt wagen konnte. Nun liegt das Resultat von drei Jahren Arbeit vor: eine geballte Ladung Gewerbe – 125 Jahre auf 240 Seiten.

Sébastian Lavoyer