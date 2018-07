Auf dieser Abendwanderung war der Abstieg zurück entlang dem Ibach schwieriger als erwartet. Der Weg war schmal, die Steine und Stufen glitschig. Zu unserem grossen Bedauern stürzten zwei Wanderer und zogen sich kleine Verletzungen zu. Dafür möchten wir uns entschuldigen und wünschen den beiden, dass die Wunden schnell verheilen mögen.

Was man in diesen schwierigen Situationen merkt: Wie sehr Wanderer zusammenhalten wenn es darum geht, etwas Schwache und Tritt-Unsichere gut und sicher ans Ziel zu bringen. An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich für die grosse Hilfe bedanken, die uns in dieser Situation sofort zuteil kam.