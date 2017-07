«Es war eine beschissene Nacht», sagt der Beschuldigte vor dem Bezirksgericht Lenzburg. Aber den Kater, den wollte er nie töten. Das hätte er gar nicht gekonnt. Er sitzt aber auch nicht wegen des Katers vor Gerichtspräsidentin Danae Sonderegger. Er ist wegen Freiheitsberaubung und mehrfacher versuchter Nötigung angeklagt. Opfer ist seine Ex-Freundin. Und diese hat seine Drohung, den Kater umzubringen, ihn zu entsorgen, ernst genommen.

Fünf Jahre waren die beiden ein Paar, wohnten nach der Trennung weiterhin in der gemeinsamen Wohnung. An jenem Abend – der Kater war nicht zu Hause – stritten sie über Geld. Die Ex-Freundin hatte dem Beschuldigten Geld vorgeschossen. Seine Rechnungen bezahlt, die Miete. Er war seit Jahren arbeitslos, lebte von der Sozialhilfe.

Die knapp 1000 Franken seien jeweils schnell weggewesen. Sein Schuldenberg auf 80 000 Franken angewachsen. Er befürchtete, seine Ex-Freundin könnte plötzlich Geld zurückfordern. Deshalb wollte er, dass sie schriftlich darauf verzichtete. Und hier kommt der Kater ins Spiel: Wenn sie nicht unterschreibe, töte er ihn. Obwohl seine Ex-Freundin Angst um das Büsi hatte, unterschrieb sie nicht.

Der Streit war damit nicht zu Ende. Die Situation eskalierte weiter. Er soll sie mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben und danach erneut gedroht haben, den Kater zu entsorgen, wenn sie jemandem davon erzähle. Die Ex-Freundin wollte nur noch weg. Als sie die Tür öffnete, soll er ihren Brustkorb mit den Armen umfasst und sie so und an ihren Haaren in die Wohnung zurückgezogen haben. Er nahm ihr den Schlüsselbund samt Wohnungs- und Autoschlüssel ab, verriegelte die Tür und steckte den Schlüssel in seinen Hosensack.

Über Nacht im Ankleidezimmer

Aus Angst schloss sich die Ex-Freundin im Umkleidezimmer ein. Sie übernachtete dort auf dem Sofa, meldete sich am nächsten Tag im Büro ab und ging zu ihren Eltern. Ihren Schlüsselbund hatte der Beschuldigte im Eingangsbereich der Wohnung deponiert. Am Mittag ging die Ex-Freundin zur Polizei, machte eine Anzeige wegen häuslicher Gewalt.

Für den Staatsanwalt ist klar: «Die Androhung mit dem Tod des Katers war geeignet, das Opfer gefügig zu machen», heisst es im Strafbefehl. Er hat eine bedingte Geldstrafe von 140 Tagessätzen à 30 Franken gefordert und eine Busse von 1000 Franken.

Der Beschuldigte hat gegen den Strafbefehl Einsprache erhoben. Nervös sitzt er vor der Richterin, die Ellenbogen auf der Tischfläche. Er presst seine Handflächen aneinander, verschränkt dann die Finger. Zuerst spricht er leise, nuschelt – erst mit der Zeit bildet er längere Sätze.

Er mochte den Kater

Er schildert die Geschehnisse an jenem Abend anders. Sie habe ihn aufgefordert, aus der gemeinsamen Wohnung auszuziehen, gesagt, wenn er nicht gehe, fordere sie Geld zurück. Er habe ihr aber nie damit gedroht, den Kater zu töten. «Ja, ich habe böse Aussagen gemacht, gesagt, er sei ‹eine Scheiss-Katze›, aber mehr nicht.» Er hätte den Kater auch gern, habe ihn immer gefüttert und sich gekümmert. Der Kater sei übrigens zwei Tage später wieder aufgetaucht. Er sei schon immer mal ein paar Tage verschwunden.

Dass er seine Ex-Freundin daran gehindert habe, die Wohnung zu verlassen, stimme. An den Haaren habe er sie aber nicht gerissen: «Die kamen wahrscheinlich einfach dazwischen, weil sie lange Haare hat.» Es sei auch nie seine Absicht gewesen, sie nicht gehen zu lassen. «Ich wollte einfach verhindern, dass sie so aufgewühlt ins Auto steigt. Zu ihrem Schutz und dem der anderen Verkehrsteilnehmer.»

Unterdessen hätten sie sich ausgesprochen, sich entschuldigt. «Sind Sie denn jetzt wieder zusammen?», will die Gerichtspräsidentin wissen. «Inoffiziell verkehren wir zusammen», sagt der Beschuldigte. Sie würden zusammen in die Ferien fahren. «Und wo ist die Katze?» – «Tot. Sie wurde knapp einen Monat später überfahren.»

Freispruch gefordert

Der Anwalt des Beschuldigten schilderte in seinem Plädoyer noch einmal ausführlich den Sachverhalt jenes Abends. Sagte, die Aussagen der Ex-Freundin seien nicht kohärent. Zudem habe sie zweimal bei der Staatsanwaltschaft interveniert und die Anzeigen zurückgezogen. Der Staatsanwalt konstruiere hier «gravierende Offizialsdelikte». Wenn schon seien die Vorkommnisse in dieser Nacht als Tätlichkeit zu werten. Er forderte einen Freispruch.

Das Bezirksgericht Lenzburg hat den Mann schuldig gesprochen wegen Nötigung und mehrfacher versuchter Nötigung. Vom Vorwurf der Freiheitsberaubung wurde er freigesprochen. Die Strafe fällt mit einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 50 Franken und einer Busse von 750 Franken tiefer aus als beantragt. «Wir gehen davon aus, dass es ein einmaliger Vorfall war», sagt Gerichtspräsidentin Sonderegger. «Ein Abend voller Streit, an dem Sie Grenzen überschritten haben.»