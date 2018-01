Flurnamen bezeichnen kleinräumige Landschaftsteile, die im örtlichen Sprachgebrauch überliefert wurden. Bezogen auf ihre Anzahl, liefern Flurnamen das mit Abstand umfangreichste Namengut, schreibt das Bundesamt für Landestopografie. Schweizweit gibt es über 300 000 Flurnamen.

Die Fluren tragen Namen von Wäldern, Weiden, Wiesen, Äckern, wurden von Hofnamen abgeleitet oder zeigen historische Benennungen an. Bei dieser Namensart dominiert die mundartliche Schreibweise. Der häufigste Flurname in der Deutschschweiz ist der auf einen landwirtschaftlichen Gemeinschaftsbesitz hinweisende Name «Allmend ». Er taucht inklusive seiner 35 verschiedenen sprachlichen und mundartlichen Abkömmlinge sowie Diminutive etwa 460-mal auf. (ksc)