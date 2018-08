Welche Gewässer im Aargau leiden momentan am meisten?

Alle Bäche sind massiv betroffen, am stärksten die Sissle und ihre Seitenbäche, der Wissenbach in Merenschwand und der Talbach in Schinznach.

Könnte es bald zu Engpässen in der Trinkwasserversorgung kommen?

Nein. Der Vorteil ist, dass die Wasserversorgung im Aargau sehr gut vernetzt ist. Die Gemeinden können sich gegenseitig aushelfen.

Gibt es noch genug Grundwasser?

Momentan haben wir genug Grundwasser. In den letzten Monaten wurde es aber nicht gefüttert, also wird der Grundwasserspiegel in den nächsten Wochen weiter sinken. Bis Regenwasser ins Grundwasser sickert, dauert es zwei bis drei Monate. Wenn der Herbst auch trocken wird, dann kann es im Januar zu Engpässen kommen. Im Jahr 2003 hatten wir das Glück, dass es im Herbst und im Winter viel Regen und Schnee gab.

Im letzten Jahr gab es im Aargau Überschwemmungen, in diesem Jahr ist es zu trocken. Müssen wir uns an diese Extreme gewöhnen?

Davon müssen wir ausgehen und lernen, damit zu leben. Es sind beides Extreme mit einem ganz anderen Ablauf, hängen aber beide mit dem Klimawandel zusammen. Dieser ist real und wir müssen uns bewusst sein, dass wir Teil eines Experiments sind. Wir müssen uns vorbereiten und dabei zwischen kurzfristigen und langfristigen Massnahmen unterscheiden. Bei Hochwasser ist es einfacher, Menschen für Massnahmen zu sensibilisieren. Ein Hochwasser wie in Zofingen fährt ein und bleibt lange in Erinnerung. Dort können kurzfristige Massnahmen schon viel bewirken. Bei Trockenheit ist es komplizierter.