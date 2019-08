Archäologische Funde gehören den Kantonen. Dies ist im Schweizerischen Zivilgesetzbuch geregelt. Nicht geregelt ist indes, wem die Dokumentationen zu Grabungen gehören. Sind sie Eigentum des Grabungsleiters oder der Auftraggeber? Über diese Grundsatzfrage streiten sich 13 Kantone seit Jahren mit dem in Bad Zurzach wohnhaften 88-jährigen Archäologen Hans Rudolf Sennhauser.

2009 gründete Sennhauser die Stiftung für Forschung in Spätantike und Mittelalter (FSMA), deren Präsident er ist, und brachte seine Forschungen gleich in die Stiftung ein. Damit bleiben die Dokumentationen über die Lebenszeit Sennhausers hinaus in der Stiftung. Sie lagern in einem alten Riegelbau in Bad Zurzach, wo Hans Rudolf Sennhauser und die Mitarbeitenden der Stiftung das Material archivieren und auswerten.

Mit der Gründung der Stiftung FSMA eskalierte der Streit zwischen Sennhauser und den betroffenen Kantonen. So kritisierte etwa der Luzern Kantonsarchäologe Jürg Manser das Archiv in Bad Zurzach: «Das mittelalterliche Haus ist brandgefährdet und entspricht in keiner Weise den Sicherheitsstandards eines Archivs.»

Es geht um mindestens 57 Dokumentationen

Hans Rudolf Sennhauser gilt als Koryphäe im Bereich der Kirchenarchäologie. Ab den späten 1950er-Jahren leitete er im Auftrag von Bund und Kantonen diverse Kirchen- und Klosterausgrabungen. Über 50 Dokumentationen in Form von Zeichnungen, Fotografien und Plänen zu Grabungen aus 13 Kantonen sind im Besitz Sennhausers. Er weigert sich bis heute standhaft, diese den Kantonen freiwillig auszuhändigen.

Sennhauser war von 1980 bis 1985 ausserordentlicher Professor für Denkmalpflege und Archäologie an der ETH Zürich, von 1985 bis 1996 war er ordentlicher Professor.

Darüber hinaus ist er Autor von Büchern und Schriften zu kunsthistorisch bedeutsamen Kirchen und Gebäuden in der Schweiz. (jm)