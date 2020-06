Das bedeutet die Aufhebung der Notlage im Aargau: Was die Regierung nicht mehr darf – und was weiterhin gilt

Listenspitäler müssen sich bald wieder an die Leistungsaufträge halten, die ihnen der Kanton erteilt hat. Unter dem Notrecht wurden die Spitäler von den Schranken der Spitalliste befreit. So konnten alle unbedingt nötigen Eingriffe vorgenommen werden, sofern diese dem medizinischen Kompetenzbereich entsprachen – selbst wenn sie nicht zum eigentlichen Spitalauftrag gehörten. Gleichzeitig durfte das Departement Gesundheit und Soziales den Spitälern auch Leistungsaufträge erteilen.

Die Polizei geniesst seit Anfang April mehr Videoüberwachungs-Möglichkeiten , um zu kontrollieren, ob sich die Bevölkerung an die Corona-Regeln hält. Sie darf in Echtzeit auf Überwachungsanlagen öffentlich zugänglicher Räume zugreifen und neue Kameras installieren. Sie machte davon laut Aargauer Regierung allerdings nicht Gebrauch. Diese zusätzlichen Vollmachten fallen nun weg.

Wer einen Antrag auf Neuberechnung der Prämienverbilligung stellt, muss mit einer Wartefrist von sechs Monaten rechnen. Während der Coronakrise wurde diese Frist aufgehoben. Nun ist wieder Warten angesagt. Zudem werden ab Freitag wieder Einträge in der Liste der säumigen Versicherten vorgenommen. Solche Einträge wurden wurden während der Coronakrise nicht vorgenommen.

Was sich nicht ändert:

1. Längere Fristen bei der Steuererklärung

Die Frist zur Einreichung der Steuererklärung 2019 wird für die unselbständig erwerbenden Personen bis zum 30. Juni 2020, für die selbstständig erwerbenden Personen sowie Landwirte bis zum 30. September verlängert. Noch immer muss kein Gesuch um Fristerstreckung eingereicht werden.

Ebenfalls ohne Gesuch wird die Frist zur Einreichung der Steuererklärung 2019 für alle juristischen Personen bis zum 30. September verlängert. Gleichzeitig gilt für alle Steuerforderungen ein Mahn- und Betreibungsstopp bis zum 30. Juni. Vorgesehen ist eine Verlängerung bis 31. Dezember. Auch die Frist zur Einreichung von zusätzlichen Unterlagen soll bis Ende Jahr verlängert werden. Bei verspäteter Zahlung der Kantons- und Gemeindesteuer enfällt der ansonsten übliche Verzugszins.

2. Öffentliche Auflage von Akten und Akteneinsicht

Bis Ende 2020 können zuständige Behörde verlangen, dass öffentlich aufzulegende Akten wie beispielsweise Bauchgesuche sowohl in Papierform als auch elektronisch einzureichen sind. Während der Geltungsdauer dieser Verordnung kann zudem bestimmt werden, dass digital in die Akten Einsicht genommen werden muss und eine Einsichtnahme vor Ort nur in begründeten Einzelfällen möglich ist.

3. Urnenabstimmung statt Gemeindeversammlung