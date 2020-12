Das Ausgabenbudget aufgebraucht: Warum das bei der Winterhilfe Aargau kein Problem ist

Ausgaben budgetieren. Das kennen auch Aargauer Firmen und Gemeinden. Wird das Budget überschritten, wird es möglicherweise unangenehm. Auch die Winterhilfe Aargau hat für 2020 ein Budget aufgestellt – und dieses schon nach zehn Monaten im Jahr 2020 aufgebraucht gehabt. Aber: Sie hat dies ohne Bedenken getan, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt.

Während der anhaltenden Coronakrise haben sich die Hilfegesuche an die Winterhilfe Aargau stark vermehrt und die Organisation ist gefordert. Menschen, die bereits davor in wirtschaftlich prekären Verhältnissen lebten, haben besonders zu kämpfen. Die Mehrarbeit nehme man aber gerne in Kauf. Das Credo der Winterhilfe ist, da zu helfen, wo sonst niemand mehr hilft. Diese Aufgabe sei «erfreulich und wichtig».