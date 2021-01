Das Absturz-Rätsel vom Birrfeld wird wohl nie gelöst

Laut BFU startete der Pilot normal und leitete nach etwa einer halben Minute eine Linkskurve ein. Plötzlich verlor das Flugzeug an Antrieb. Der Pilot, dem kaum Zeit zum Überlegen blieb, leitete aus der Abflugkurve heraus eine Umkehrkurve zurück zum Flughafen ein. Das erwies sich aber als Fehler, denn im Kurvenflug verlor er noch mehr Tempo – zu viel. Es kam zu einem sogenannt überzogenen Flugzustand («Stall»). Einen solchen kann man abfangen, aber nur mit genügend Höhe über Grund – was vorliegend nicht der Fall war. Das Flugzeug kippte über den linken Flügel ab, drehte sich auf den Rücken und stürzte anschliessend senkrecht zu Boden.

Aufgrund der starken Zerstörung durch Aufprall und Brand gestalteten sich die Ermittlungen schwierig. Der Untersuchungsbehörde standen zwei Datenträger zur Verfügung, deren Vorhandensein nicht selbstverständlich ist – ein so kleines Flugzeug führt standardmässig keine Flugdatenschreiber. Aber der Pilot hatte ein GPS-Gerät dabei, das beim Aufprall in eine Wiese geschleudert und kaum beschädigt wurde. Ausserdem erfasste die Dashcam eines Autos, das auf der A1 unterwegs war, den Absturz.

Im Handbuch des Flugzeuges steht, was im Fall einer Motorstörung nach dem Abheben zu tun wäre: Mit mindestens 110 km/h geradeaus fliegen und eine Notlandung versuchen. Laut BFU war aber zum Zeitpunkt des Leistungsverlusts die nächste mögliche Notlandestelle relativ weit weg. «Die Entscheidung des Piloten, in dieser Situation die eingeleitete Kurve weiter in Richtung Flugplatz beziehungsweise auf nördlich davon gelegene mögliche Aussenlandefelder zu kurven, war aus Sicht der BFU nachvollziehbar.»

Aus technischer Sicht gibt es also keine neuen Erkenntnisse aus der Untersuchung, die den Flugbetrieb sicherer machen könnten. Martin Pohl, Untersuchungsleiter bei der Sust und in dieser Sache bevollmächtigter Vertreter der Schweiz, weiss aus eigenen Untersuchungen, dass sich die tieferliegenden Gründe eines Unfalls nicht immer rekonstruieren lassen. Aber: Dass Piloten bei einem Leistungsverlust in der Startphase versuchen, zum Flugplatz zurückzukommen und in der Umkehrkurve in einen «Stall» geraten, komme immer wieder vor. «Entsprechend lehrt uns der Fall einmal mehr, dass dies nicht sinnvoll ist.»