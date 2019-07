Auch die Verpackung erinnerte an ein Präsent: ein knallroter Container, darin verstaut ein mobiles Deichsystem, das die Gemeinden in der Region bei Dauerregen vor Überflutungen schützen soll. Wert: gegen 300 000 Franken.

«Diese Summe macht rasch klar, warum es interessiert, wo in der Schweiz bei einer Überschwemmung welche Werte auf dem Spiel stehen», sagt Mobiliar-Pressesprecher Jürg Thalmann. Um die gefährdeten Hotspots in der Schweiz zu orten, hat das Mobiliar Lab für Naturrisiken an der Universität Bern das interaktive Internet-Tool www.schadenpotenzial.ch entwickelt.

«Wir freuen uns, den fünf Gemeinden mit unserer Schenkung ein wirksames Mittel gegen unkontrollierten Wasserfluss in die Hände zu geben und ihnen so mehr Selbstschutz zu ermöglichen», sagt Patric Deflorin, Leiter Versicherungen und Mitglied der Geschäftsleitung der Mobiliar. «Unser Engagement soll rasch wirken und Schäden mindern. Damit ist nicht nur uns als Versicherer gedient, sondern davon profitiert auch die Bevölkerung in der Region.»

Im Nu aufgebaut

Bei einer Demonstration an der Wigger in Zofingen konnte man am Dienstag zuschauen, wie das System, funktioniert. Die Schlauchelemente werden zwischen zwei grossen Rädern aufgehängt und zum Einsatzort gefahren. Dort werden die Schläuche entrollt und mit Wasser vollgepumpt. Innert kürzester Zeit entsteht so ein stabiler Damm von 60 Zentimern Höhe.