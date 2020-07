«Danke für Ihren Einsatz!» – Landammann Markus Dieth spricht aus der Mitte des Kantons zur Bevölkerung

Dieses Jahr sei alles anders, so Dieth: «Wir haben Corona.» Der 729. Geburtstag müsse nun auf andere Art gefeiert werden. Viele 1. August-Feiern wurden wegen der besonderen Situation abgesagt. Die gewohnten Treffen auf Dorfplätzen und in den Gemeinden zum Feiern und zum Austausch können nicht stattfinden.

«Ich stehe hier in der Mitte unseres Kantons», sagte Landammann Markus Dieth bei seiner Ansprache zum 1. August. Seine Rede, die vom Regionalsender Tele M1 übertragen wurde, hielt er in Niederlenz, dem geografischen Zentrum des Kanton Aargau. Dabei war er symbolisch umringt von elf Bänken – für jeden Bezirk des Kantons eine.

Gut gerüstet für die Krise

«Wir wurden digitaler», lobte Dieth auch die Flexibilität am Arbeitsplatz. Auf die schwierige Situation wurde besonnen und vernünftig reagiert. Die Fähigkeit, aufeinander Rücksicht zu nehmen, aufeinander zuzugehen, zuzuhören und Andersdenkende zu respektieren, seien die Stärke der Schweiz.

Es brauche nun Zuversicht, nicht nur im gesellschaftlichen Zusammenleben, sondern auch in der Wirtschaft. Für die Bewältigung der Krise sei man jedoch gut gerüstet. «Machen wir das Beste daraus», so Dieth.

Zum Schluss dankte er allen Aargauerinnen und Aargauern für deren persönlichen Einsatz in ihren Gemeinden, im Kanton oder in der Schweiz. Es brauche noch etwas Durchhaltewillen in der Coronapandemie. Dennoch wünschte er einen schönen und guten 1. August: «Geniessen Sie das Zusammensein, stossen Sie miteinander an oder braten Sie vielleicht eine Cervelat.»