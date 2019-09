Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Die Löhne der Lehrpersonen an der Aargauer Volksschule sind im interkantonalen Vergleich mit den Nachbarkantonen und Basel-Stadt nicht mehr konkurrenzfähig.

So verdient im Aargau eine Lehrperson an der Sekundarstufe I im 11. Dienstjahr 93'372 Franken; im Schnitt der Nachbarkantone beträgt der Lohn für die gleiche Tätigkeit aber 105'491 Franken; eine Differenz also von über 1000 Franken im Monat.

Zudem mussten die Lehrpersonen im Aargau durch die rigiden Sparmassnahmen des Grossen Rates seit 2013 eine faktische Lohnsenkung hinnehmen. So verdient heute eine 36-jährige Lehrperson Sekundarstufe I rund 6650 Franken weniger, als eine 36-jährige Lehrperson im Jahr 2013 verdiente.

In der politischen Diskussion ist unbestritten, dass diese markanten Lohnunterschiede ein Grund für den akuten Lehrermangel im Aargau sind. Denn viele, vor allem junge Lehrpersonen ziehen es vor, in einem Nachbarkanton zu unterrichten, wo sie deutlich mehr verdienen. Will der Aargau seine Lehrerinnen und Lehrer an den Aargauer Schulen halten, muss er sie besser bezahlen. Auch das gilt als unbestritten.

Zudem hat sich das Verwaltungsgericht das Lohnsystem nach einer Klage der Primalehrerinnen genauer angeschaut und ist zum Schluss gekommen, dass eine Revision angebracht ist, weil nicht zu 100 Prozent ausgeschlossen werden kann, dass das aktuelle Lohnsystem diskriminierungsfrei sei.

Im Oktober 2018 nahm deshalb das Bildungsdepartment BKS das Projekt Arcus in Angriff mit dem Ziel, das Lohnsystem für Lehrpersonen und Schulleitungen wieder auf eine solide Basis zu stellen.

Angestrebt werde ein System, das die Lohnpolitik transparent mache, juristischen Massstäben genüge, konkurrenzfähig im Vergleich mit den Nachbarkantonen sei und die Berufserfahrung der Lehrpersonen berücksichtige, erklärte Projektleiterin Christine Fricker am Montag am Zurzibieter Gemeindeseminar zum Thema Bildung.

Quereinsteiger werden zurückgestuft

Im Unterschied zum bisherigen System soll das Lohnsystem künftig auf einer Funktionsbewertung basieren und neben dem Lebensalter auch die Berufserfahrung berücksichtigen. Zudem soll das Lohnmaximum nicht mehr nach rund 40 Jahren erreicht werden, sondern nach rund 30 Erfahrungsstufen.

Und die Kurve der Lohnentwicklung soll stärker ansteigen: Erreichte eine Lehrperson bisher nach 11 Dienstjahren 120 Prozent des Anfangslohns, sollen es künftig rund 130 Prozent sein. Damit bewegt man sich im Bereich der Nachbarkantone.