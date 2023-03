Dättwil Seniorin durchbricht mit ihrem Auto ein Geländer und stösst mit anderem Fahrzeug zusammen Bei einem Parkmanöver verlor eine Seniorin die Herrschaft über ihren Wagen. Dieser durchbrach ein Geländer und prallte mit einem vorbeifahrenden Auto zusammen. Verletzt wurde niemand.

Die Seniorin verursachte einen Unfall mit einem anderen Auto. Kapo AG

Der Unfall ereignete sich am Montag um 15.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Gewerbegebäudes in Dättwil. Dabei wollte eine 83-jährige Automobilistin aus dem Parkfeld fahren, verlor aber die Kontrolle über ihren Mercedes.

Ihr Auto streifte zunächst den nebenstehenden Wagen und drückte danach rückwärtsfahrend das Geländer nieder, das den Parkplatz abtrennt. In der Folge gelangte der Wagen auf die angrenzende Fahrbahn und stiess dort mit einem herannahenden Tesla zusammen.

Es wurde niemand verletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen sowie am Geländer beläuft sich hingegen auf mehrere zehntausend Franken. Nach ersten Erkenntnissen ist der Unfall auf einen Fahrfehler zurückzuführen. Die Kantonspolizei Aargau verzeigte die Seniorin an die Staatsanwaltschaft und nahm ihr den Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamtes ab. (pd/pin)

Das Geländer konnte das Auto nicht aufhalten. Kapo AG

