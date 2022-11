Dämmerungseinbrecher Nach über ein Dutzend Einbrüchen an zwei Tagen: Kantonspolizei Aargau mahnt zu Wachsamkeit Die Hochsaison für Dämmerungseinbrecher hat begonnen. Das zeigen über ein Dutzend Wohnungseinbrüche von Mittwoch- und Donnerstagabend. Die Kantonspolizei mahnt zu Wachsamkeit.

In der dunkleren Jahreszeit kommt es häufiger zu Einbrüchen als im Sommer. Symbolbild: Kantonspolizei St.Gallen

Die Tage werden kürzer, die Nächte länger. Viele Einbrecher nutzen die Dunkelheit, um sich unbemerkt Zugang zu Wohnungen zu verschaffen. Im Aargau waren am Mittwoch- und Donnerstagabend über ein Dutzend Wohnungen betroffen, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt. Die jüngsten Einbrüche seien beispielhaft für weitere, die in den kommenden Tagen und Wochen folgen dürften.

So wurden vier Männer am Donnerstagabend um 21:50 Uhr in Oftringen von einer Person in die Flucht geschlagen. Sie hatte die Einbrecher auf frischer Tat ertappt, wie sie sich am Nachbarhaus zu schaffen machten. Die vier Männer konnten ohne Beute flüchten. Allerdings sollen sie gemäss Mitteilung am selben Abend in eine andere Wohnung eingebrochen sein. Dort haben sie Bargeld und Schmuck erbeuten können, schreibt die Kantonspolizei weiter.

Tatorte in verschiedenen Regionen

Nicht nur in Oftringen schlugen am Donnerstag Einbrecher zu. Mehrheitlich in den frühen Abendstunden waren solche bei sechs Einfamilienhäusern und einer Mehrfamilienhaus-Wohnung in Unterentfelden, Teufenthal, Tägerig, Muri und Aristau aktiv.

Gleiches Bild bereits am Mittwochabend: Drei Einfamilienhäuser und drei Wohnungen in Büttikon, Stetten, Wettingen, Hausen und Küttigen wurden von Einbrechern heimgesucht. Mehrheitlich ohne Beute verschwunden hinterliessen diese Sachschaden – sowie grosse Verunsicherung und Frust bei den Betroffenen, schreibt die Kantonspolizei weiter.

Kantonspolizei mahnt zu Wachsamkeit

Die jüngsten Einbrüche sind beispielhaft für weitere, die gemäss Mitteilung in den kommenden Tagen und Wochen noch folgen dürften. Beim Tatvorgehen zeige sich das übliche Bild, dass Terrassentüren oder Fenster auf verschiedene Weise aufgebrochen werden. Dabei verwenden die Täter vorgefundene Gartenwerkzeuge und Leitern als Hilfsmittel.

Oder sie betreten den Tatort gleich durch die unverschlossene Haustür, wie dies am Donnerstag in Aristau der Fall war. Die Kantonspolizei Aargau mahnt zu erhöhter Wachsamkeit: Türen und Fenster sollen konsequent verschlossen sein. Auch empfiehlt sich, dem Haus oder der Wohnung in den kritischen Abendstunden durch Beleuchtung einen bewohnten Eindruck zu geben. Und schliesslich sollten verdächtige Beobachtungen sofort der Polizei (Notruf 117) gemeldet werden. Zusammen mit den Regionalpolizeien ist die Kantonspolizei ab sofort verstärkt gegen Einbrecher im Einsatz. (fan)