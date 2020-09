Cyberkriminelle drohen mit Bomben und Nacktfotos – nun warnt die Kantonspolizei auf Facebook

Derzeit sind mehrere Epressermails im Umlauf, in denen Cyberkriminelle mit der Zündung von Bomben drohen. Wie die Kantonspolizei Zürich auf www.cybercrimepolice.ch schreibt, richten sich die Erpesser dabei vorwiegend an Unternehmen. Eine betroffene Person hat sich gemäss Kantonspolizei gemeldet.

Die Kantonspolizei Aargau hat den Beitrag der Kollegen aus Zürich vor wenigen Tagen weiterverbreitet. «Auch im Aargau gehen ähnlich gelagerte Meldungen ein. Seien Sie wachsam und vorsichtig», heisst es auf der Facebookseite. Auf Anfrage bestätigt die Kapo Aargau, dass es sich bei den Erpressungen um eine bekannte Masche handelt. Durch den Bluff sollen die Opfer derart eingeschüchtert werden, dass sie sich zur Überweisung von Geld oder Bitcoins verpflichtet fühlen.

Besonders verbreitet ist die Sextortion. In solchen Fällen wird den Opfern gedroht, Nacktfotos oder -Videos zu veröffentlichen. Auch wenn es derzeit im Kanton Aargau zu keiner Häufung von Fällen gekommen sei, wolle man die Bevölkerung entsprechend sensibilisieren, sagt eine Mediensprecherin.

«Hör mir besser zu!!!»

Meistens sind die entsprechenden Erpessermails gleich aufgebaut. In der Betreffzeile der aktuell im Raum Zürich verbreitetet Nachrichten ist der folgende Wortlaut in Englisch oder Deutsch ersichtlich: «Better Listen To Me!!!!» oder «Hör mir besser zu!!!»