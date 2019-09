Gleichberechtigung und AHV: Rentenalter 67, gemischtes Duo und Entwicklungsgelder

Marianne Binder (CVP) sagt, sie wolle als Frau in den Ständerat gewählt werden – «als was denn sonst?». Binder ist gegen Frauenquoten und sagt, die Frauen hätten es mit einer stärkeren Wahlbeteiligung selber in der Hand, für eine bessere Vertretung in der Politik zu sorgen.

Binder ist für ein einheitliches Rentenalter 67 für beide Geschlechter – eine Forderung, die nicht auf der Parteilinie liegt. Es sei nicht realistisch, das heutige Rentenalter von 65 Jahren beizubehalten, weil im Jahr 2030 in der AHV über 40 Milliarden Franken fehlen.

«Es ist klar, dass Menschen, die körperlich hart gearbeitet haben oder psychisch stark belastet sind, früher in Pension gehen sollen», relativiert sie. Zudem brauche es flankierende Massnahmen, damit ältere Angestellte bessere Chancen hätten im Arbeitsmarkt.

Hansjörg Knecht (SVP) ist auch für das gleiche Rentenalter von Mann und Frau. Er stellt sich aber entschieden dagegen, die AHV-Sanierung über weitere Lohnabzüge oder eine höhere Mehrwertsteuer zu finanzieren.

Stattdessen schlägt er vor, Gelder für die Sanierung der AHV einzusetzen, die in die Entwicklungshilfe oder als Kohäsionsmilliarde in wirtschaftlich schwächere EU-Länder fliessen. «Bevor wir über die Anhebung des Rentenalters diskutieren, sollten wir solche Massnahmen ergreifen, um unser wichtigstes Sozialwerk zu finanzieren», sagt Knecht.

Thierry Burkart (FDP) sagt, die Umleitung von Geldern aus Entwicklungshilfe und EU-Kohäsionsmilliarde würde bei weitem nicht reichen. Bei der Einführung der AHV im Jahr 1948 sei das Rentenalter 65 festgelegt worden.

«Seither hat die Lebenserwartung um 16 Jahre zugenommen, da liegt es auf der Hand, dass Änderungen nötig sind.» Es brauche eine Flexibilisierung, wobei das Referenz-Rentenalter vorerst auf 66 oder 67 Jahre festgelegt werden sollte. «Längerfristig sollten wir das Rentenalter an die Lebenserwartung koppeln und damit entpolitisieren», schlägt er vor.