CVP-Präsident Pfister sieht Aargauer Wahlen als Testlauf: «Politik machen, ohne über Religion zu reden»

Wir treffen Gerhard Pfister im Restaurant Einstein in Aarau. Sein Zeitfenster für das Interview mit der AZ ist klein, am Morgen hat der CVP-Schweiz-Präsident eine Wahlkampfveranstaltung in Rheinfelden besucht, am Nachmittag diskutiert er mit den Mitgliedern der Kantonalpartei die neue Strategie der CVP: den anstehenden Namenswechsel zu «Die Mitte» und die Zusammenarbeit mit der BDP. Er nehme sich dennoch gerne Zeit, sagt Pfister, denn obwohl er sich schon wieder im Abstimmungskampf befindet, habe er grosses Interesse am Ausgang der Aargauer Wahlen vom kommenden Sonntag. Hier zeige sich, ob mit der Stärkung der Mitte neue Wähler abgeholt werden können.

Sie reisen für Mitgliederinformationen zur neuen Strategie der CVP durch die Schweiz. Wie wollen Sie die Aargauerinnen und Aargauer davon überzeugen?

Gerhard Pfister: Es geht weniger um die Überzeugung als mehr darum, der Basis Gelegenheit zu geben, die neue Strategie mit mir zu diskutieren. Wie genau sie im Aargau tickt, weiss ich nicht. Aber die CVP Aargau ist Pionierin in diesen strategischen Fragen, da sie bereits mit der BDP zusammenarbeitet.

Im Aargau sind BDP-Politiker zur CVP übergetreten, um auf der Liste «CVP – die Mitte» für den Grossen Rat zu kandidieren. Ist dieser Quasi-Zusammenschluss ein Testlauf für die CVP Schweiz?

Der Aargau ist für uns strategisch ein sehr wichtiger Kanton, die Partei ist hier gut aufgestellt. Bezogen auf die BDP ist es natürlich eine interessante Konstellation, weil sie sich hier sehr früh entschieden hat, mit uns zusammenzuarbeiten. CVP und BDP Aargau sind Pioniere in dieser Frage. Und man wird sehen: Das gibt gute Resultate.