CS frisst NAB: Aargauer Regierungsrat enttäuscht – Lösungen für Mitarbeiter gefordert

Die Neue Aargauer Bank (NAB) gehörte bereits der Credit Suisse. Bis anhin fungierte sie aber unabhängig. Nun ändert sich das. Die grösste Regionalbank der Schweiz mit über 200'000 Kunden geht komplett in der Credit Suisse auf. Dies wurde am Dienstagmorgen publik.

Hälfte der Filialen schliesst – Kanton unterstützt Betroffene

Der Aargauer Regierungsrat reagiert enttäuscht, so schreibt er in einer Mitteilung an die Medien am Dienstag Vormittag. Der Kanton verliere mit der NAB «eine seiner traditionellen Regionalbanken

und damit einen wichtigen Arbeit- und Auftraggeber», wird Urs Hofmann, Vorsteher des Departements Volkswirtschaft und Inneres (DVI) in der Medienmitteilung zitiert. Der Regierungsrat äussert ausserdem sein Bedauern darüber, dass mit der Schliessung von 18 der 30 Geschäftsstellen im Aargau zahlreiche

Arbeitsplätze verloren gingen.