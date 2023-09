credit-suisse UBS schluckt CS - diese Filialen sind im Aargau von einer Schliessung bedroht Aus den ewigen Konkurrenten gibt es bald nur noch eine Grossbank. Welche Folgen dies für die Aargauer Kundinnen und Kunden und die Mitarbeiter haben wird, ist noch unklar. Allerdings zeigt ein Blick auf die Karte, dass mehrere Filialen sehr nahe beieinander liegen - was wohl mittelfristig nicht standhalten wird.

Die Filialen der UBS und der CS liegen in Wohlen nur 30 Meter Luftlinie auseinander. Bild: Pascal Bruhin

Den Spekulationen und Gerüchten hat die UBS nun ein Ende gesetzt: Diese Woche kündigte die Grossbank an, dass sie ihre alte Konkurrentin, die Credit Suisse, vollständig einverleiben werde.

Natürlich glaubten nur noch wenige an das Szenario einer parallel geführten CS nebst der Muttergesellschaft. Die Ansage von Donnerstag verschafft immerhin ein bisschen Klarheit. Doch nur ein bisschen, denn die Details des Zusammenschlusses müssen noch ausgearbeitet werden.

Sicher ist, dass die UBS in der Schweiz 3'000 Stellen abbauen wird, drei Viertel davon in Zürich. Die Konsequenzen für die beiden Filialnetze oder die übrigen Mitarbeiter der Bank sind unbekannt.

Im Aargau liegen viele Filialen nahe beieinander

Es liegt jedoch auf der Hand, dass die UBS viele Filialen abbauen wird - schliesslich liegen diese sehr oft nahe beieinander. In Wohlen, beispielsweise, steht die CS-Filiale an der Bahnhofstrasse jener der UBS gleich gegenüber. In Aarau muss man nicht mal die Strassenseite wechseln und keine fünf Minuten gehen, um von einem prunkvollen Bankensitz zum nächsten zu gelangen.

Ein Blick auf die Standorte im Aargau (siehe Karte) macht deutlich, an wie vielen Orten sowohl eine Filiale der Credit Suisse wie auch der UBS zu finden ist. Insgesamt sind es neun «Doppelstandorte», oft befinden sich die Filialen nur wenige Meter auseinander. Der längste Fussweg von Tür zu Tür beträgt acht Minuten. Nebst Aarau oder Wohlen befinden sich Bankfilialen auch in Lenzburg, Bremgarten und Frick auf derselben Strasse.

Lediglich in Wettingen, Muri (UBS), Döttingen und Reinach (CS) ist jeweils nur eine der beiden Banken vertreten. Die Filiale der Credit Suisse in Muri wurde erst vergangenen November aufgelöst. Die Hypothekarbank Lenzburg hat dafür 120 Meter vom ehemaligen CS-Standort entfernt eine neue Filiale eröffnet.

Bilder: Mathias Förster UBS Und Credit-Suisse Filialen an der Aarauer Bahnhofstrasse.

Als die Übernahme durch die UBS im März bekannt gegeben wurde, äusserte sich Credit-Suisse-Regionaldirektor Roberto Belci gegenüber dieser Zeitung in folgenden Worten: «Im Moment bleibt alles wie gehabt und wir freuen uns, unsere Kundinnen und Kunden weiterhin in unseren Filialen und auf unseren Online-Kanälen zu bedienen. Wir werden zeitnah und transparent über die Entwicklung informieren.»

Roberto Belci, Leiter der Credit Suisse Aargau. Bild: Severin Bigler

Das diplomatische «im Moment» hatten wir damals so interpretiert: Es bleibt mittel- und langfristig nichts wie gehabt, und man muss wohl davon ausgehen, dass überall, wo sowohl UBS als auch CS Filialen betreiben, eine Filiale geschlossen wird. Das dürfte heute immer noch gelten.

Was mit Regionaldirektor Roberto Belci, der bereits die Übernahme der Neuen Aargauer Bank durch die Credit Suisse erlebt hat, und mit UBS-Regionaldirektor André Spycher, der gerade erst die Position von Thomas Sommerhalder übernommen hat, passiert wird, ist ebenfalls unbekannt. Gut möglich jedoch, dass die UBS auch bei den Führungspositionen kaum Raum für Doppelspurigkeiten lassen wird.