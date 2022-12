Covid «Ich will alle Freiheiten behalten»: Aargauer Schülerinnen und Schüler erklären, warum sie sich impfen lassen Der Aargau ist der erste Kanton, wo an Kantons- und Berufsschulen geimpft wird. Gross ist deshalb das mediale Interesse, als sich einige Schülerinnen und Schüler vor der Kamera piksen lassen. Ob sie Druck verspürten, sich impfen zu lassen, und inwiefern sie mit ihren Eltern darüber gesprochen haben.

Die 18-jährige Hope Meyer, Schülerin der Neuen Kantonsschule Aarau, erklärt den nationalen Medien, warum sie sich impfen lässt.

An der Neuen Kanti Aarau stehen sich die Journalisten der nationalen Medien auf den Füssen herum. Riesig ist das Interesse am offiziellen Auftakt der Impfkampagne in den Aargauer Schulen. Schliesslich ist der Aargau der erste Kanton, wo an den Mittel- und Berufsschulen geimpft wird. Fast ein bisschen verwirrt ob des Rummels lassen sich einige Schülerinnen und Schüler an der Neuen Kanti Aarau vor den Kameras piksen.

Eine davon ist die 18-jährige Hope Meyer. Die Kantischülerin lässt sich vor allem deshalb impfen, um alle Freiheiten zu behalten: «Im Winter nehme ich an einer Projektwoche in Liverpool teil. Man muss befürchten, dass die Reise nur mit Impfung möglich sein wird.» In ihrer 25-köpfigen Klasse sei die Impfung unumstritten: Schon fast alle seien doppelt geimpft. Mit ihren Eltern hat Hope dagegen nicht gross über die Impfung gesprochen:

«Ich habe ihnen einfach gesagt, dass ich mich an der Schule impfen lasse. Sie meinten nur: ‹Du bist volljährig, das ist deine Entscheidung.›»

Auch der 15-jährige Dario Fellner lässt sich impfen, um problemlos reisen zu können. Obwohl er bereits im Besitz eines Zertifikats ist: «Ich hatte Corona im Winter, allerdings war ich gar nicht krank – ich hatte nur ein wenig den Schnudderi.» Persönlich kenne er niemanden, der absolut gegen die Impfung sei.

Keine Lust, sich vor jedem Konzert testen zu lassen

In der 11.15-Uhr-Pause tauchen spontan ein paar Impfwillige auf. Darunter sind die 15-jährige Abigail und der 16-jährige Max. Beide besuchen die erste Klasse der Fachmittelschule. Nachdem er den Piks gefasst hat, sagt Max: «Wir wollen doch alle, dass Corona vorbei ist.» Deswegen habe er sich impfen lassen. Und auch, weil er keine Lust habe, sich vor jedem Konzert testen zu lassen: «An immer mehr Orten braucht es die Impfung, um am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können», bilanziert der 16-Jährige.

Das ist auch für Abigail der ausschlaggebende Punkt: «Ich bin eigentlich weder für noch gegen die Impfung», sagt sie. «Aber ich will vor allem nicht ausgeschlossen sein. Deswegen lasse ich mich impfen.» Ihre Eltern seien ähnlich eingestellt wie sie: «Sie haben lange gesagt, irgendwann lassen wir uns schon impfen, aber noch nicht jetzt. Mittlerweile haben beide die erste Impfung bekommen.»

Wie viele nutzen das Angebot an den Schulen?

Seit drei Tagen steht der mobile Impfcontainer vor der Neuen Kanti Aarau. Rektorin Martina Kuhn-Burkart begrüsst das Impfen an den Schulen, sagt aber auch: «Wie viele das Angebot nutzen werden, ist sehr schwer abzuschätzen.» Es sei sicher gut, dass das Angebot so unkompliziert sei – «eine Sache von wenigen Minuten».

Wenige Minuten, die Arzt Rolf Glauser für eine Impfung braucht. Seit Montag ist er an der Neuen Kanti im Einsatz. Die Impfkampagne an den Schulen mache auf jeden Fall Sinn, findet er. Aber: «Es sind nur noch wenige Impfwillige, die man so abholen kann», sagt Glauser. Der Aufwand dafür sei relativ gross, meint der Arzt:

«Man kann sich schon fragen, ob Aufwand und Ertrag stimmen.»

Matthias Gerth, Sprecher der Covid-19-Kampagne des Kantons, erklärt: «Wir wollen mit der Impfung zu den Leuten gehen.» Da sei die Schule der richtige Ort. Und es sei immer noch eine Mehrheit der 16- bis 19-Jährigen, die noch nicht geimpft sind: «Diese müssen wir versuchen zu erreichen. Auch wenn es nur ein paar Dutzend pro Tag sind.»

Ähnlich tönt es von Andreas Obrecht, dem Leiter des Aargauer Covid-19-Programmes: «Es ist immer schwer zu sagen, was sich lohnt», meint er. Obrecht betont aber, die Kosten seien sekundär, wenn man den Aufwand der schulischen Impfkampagne ins Verhältnis setze zu den Auswirkungen, die erneute Klassenquarantänen oder gar Schulschliessungen hätten.

Ab September soll auch an Oberstufenstandorten geimpft werden

Obrecht ist zufrieden, wie der Impfstart an den Mittelschulen verlaufen ist. In den ersten zwei Tagen hätten bereits 99 Aargauer Schülerinnen und Schüler vom Angebot Gebrauch gemacht. «Wir tauschen uns auch mit anderen Kantonen über unsere Erfahrungen aus», so Obrecht. Er sieht auch die Anwesenheit der nationalen Medien als Hinweis, dass daran ein Interesse besteht.



Voraussichtlich ab September soll dann auch an den Oberstufenstandorten geimpft werden. «Dort braucht es dann die Unterschrift der Eltern», blickt Obrecht voraus, «das wird eine organisatorische Herausforderung.»