Regierungsrat empfiehlt, Covid-19-Gesetz zuzustimmen

Am 18. Juni stimmt das Schweizer Stimmvolk erneut über Änderungen des Covid-19-Gesetzes ab. Das dritte Referendum ist zustande gekommen. Der Aargauer Regierungsrat empfiehlt, der vom Bundesrat und Parlament verabschiedeten Vorlage zuzustimmen. Der Aargau gehöre bevölkerungsmässig und wirtschaftlich zu den grössten Kantonen der Schweiz und sei während der Covid-19-Pandemie mit besonderen Herausforderungen konfrontiert gewesen, schreibt der Regierungsrat. Es gebe deshalb ein erhöhtes Interesse, dass der Bund bei Bedarf Handlungsinstrumente einsetzen könne, falls Covid-19 erneut Probleme bereiten sollte. Dazu gehören zum Beispiel die Förderung zur Entwicklung und Weiterentwicklung von Covid-19-Medikamenten, eine geregelte Finanzierung oder der Schutz von Arbeitskräften. Als Grenzkanton mit der längsten Grenze zu Deutschland sei der Kanton Aargau auch speziell an der internationalen Kompatibilität des Covid-19-Zertifikats interessiert, so der Regierungsrat.