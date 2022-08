Covid-19 Regierungsrat Dieter Egli an Corona erkrankt: Alle externen Termine bis Mittwoch abgesagt Der Aargauer Regierungsrat Dieter Egli hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Er wird bis am Mittwoch im Homeoffice arbeiten.

Dieter Egli. Fabio Baranzini

Regierungsrat Dieter Egli, Vorsteher des Departements Volkswirtschaft und Inneres (DVI), hat aufgrund von Krankheitssymptomen am Donnerstag einen Corona-Test durchführen lassen – mit einem positiven Resultat. Das teilt der Kanton Aargau in einem Schreiben mit.

Egli werde deshalb bis voraussichtlich Mitte nächster Woche keine externen Termine wahrnehmen können, heisst es in der Meldung weiter. Der Vorsteher des Departements Volkswirtschaft und Inneres wird in dieser Zeit die Amtsgeschäfte aus dem Homeoffice führen. Egli wird auch an der Grossratssitzung vom 30. August 2022 nicht teilnehmen können. Für diese Sitzung wird sein Stellvertreter, Landstatthalter Jean-Pierre Gallati, einspringen und Eglis Geschäfte vertreten. (cri)