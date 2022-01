Covid-19 Nur noch halb so viele Impfungen wie vor zwei Wochen: Nachfrage im Aargau lässt stark nach 23'853 Impfungen wurden in der letzten Woche im Aargau verabreicht. Damit hält der Abwärtstrend in der Nachfrage weiter an.

Weil die Nachfrage nach der Boosterimpfung zu Beginn sehr gross war, wurden Impfzentren im Aargau auch durch das Militär unterstützt, jetzt lässt die Nachfrage rapide nach. Dominic Kobelt

Im Aargau haben gut 477'000 Personen eine Erstimpfung erhalten, etwas mehr als 455'000 sind doppelt geimpft, und geboostert sind gut 260'000 Personen. Die neusten Zahlen zeigen: Die Nachfrage lässt weiter nach. Wurden in der Woche vom 3. bis 9. Januar noch 46'500 Impfdosen verabreicht, waren es in der vergangen Woche gut die Hälfte, nämlich 23'853. Der Höchststand wurde in der ersten Juniwoche 2021 gemessen, damals waren es mehr als 51'000 Dosen.

Insbesondere die Boosterimpfung scheint weniger nachgefragt zu werden. Letzte Woche wurden noch rund 20'000 Drittimpfungen verabreicht, das ist gegenüber der Vorwoche ein Rückgang um über 10'000 Impfdosen.

Der Trend ist nicht neu, bereits letzte Woche wies KSA-Infektiologe Christoph Fux darauf hin, dass die Bevölkerung mit der Booster-Impfung noch einen wesentlichen Beitrag leisten könnte, die erwartete Omikron-Welle etwas flacher zu machen.

Mehr Ansteckungen, zwei neue Todesfälle

Der Kanton meldet am Montag 6912 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus für die letzten drei Tage, 2744 Fälle am Freitag, 2393 Fälle am Samstag und 1775 Fälle am Sonntag. Vor einer Woche waren es 4338 neue Ansteckungen, vor zwei Wochen 3570. Die 14-Tages-Inzidenz liegt neu bei 3857.9.

Ebenfalls wurden zwei neue Todesfälle in Zusammenhang mit Corona gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind im Aargau 878 Personen gestorben, die an Covid-19 erkrankt waren.