Coronavirus Wieder abgesagt: Das Argovia Fäscht findet auch dieses Jahr nicht statt Die Unsicherheiten bezüglich der Planung sind zu gross, weshalb die Veranstalter den Entschluss gefasst haben, das Argovia Fäscht auch 2021 abzusagen. Immerhin: Good News gibt es betreffend Tickes.

Argovia Fäscht 2019: Lo & Leduc zeigten während des Sonnenuntergangs ein stimmungsvolles Konzert.

Andre Albrecht

(cri)

Singen, tanzen, trinken, lachen, unter freiem Himmel einfach die Zeit geniessen. So unbeschwert hat man das im Sommer 2019 noch tun können. Und das sogar zusammen mit 45'000 anderen Personen – ohne Probleme. Das Argovia Fäscht im Birrfeld ist das grösste Open Air im Kanton Aargau und ein Zuschauermagnet. Nun ist klar: Es ist auch im Jahr 2021 abgesagt.

Schon im vergangenen Jahr musste «D Party vom Jahr» abgesagt werden und in diesem Jahr wird sie erneut nicht stattfinden. Schuld ist das Coronavirus. Die Veranstalterin, die Event Unit von CH Media, hat aktuell wegen des anhaltenden Verbots für Grossveranstaltungen keine Planungssicherheit. Deshalb sieht sie von einer Durchführung ab. Die Ungewissheit hinsichtlich der weiteren Pandemie-Entwicklung sei gross, schreibt sie in einer Medienmitteilung. Mit den damit verbundenen Auflagen sei eine adäquate Planung eines solchen Events nicht möglich.

Und was ist mit den Tickets?

Mit Patent Ochsner hat der erste Headliner für das Open Air schon festgestanden. Der Auftritt der Berner Crew um Frontmann Büne Huber wurde bereits 2020 verunmöglicht und hätte in diesem Jahr nachgeholt werden sollen. Dazu wird es aber wiederum nicht kommen.

Und was ist mit den bereits gekauften Tickets? Die bereits gekauften Tickets gehen aber nicht verloren und behalten automatisch ihre Gültigkeit für das Argovia Fäscht 2022. Dieses findet am Wochenende vom 3. und 4. Juni 2022 statt. Die Ticket-Käufer werden persönlich per E-Mail von Ticketcorner benachrichtigt.

André Moesch, Leiter Events bei CH Media. sagt über das abgesagte Argovia Fäscht:

«Uns ist es wichtig, den Besucherinnen und Besuchern ein unbeschwertes und vollumfängliches Argovia Fäscht zu bieten. Dieses Jahr ist das leider noch nicht möglich, umso mehr freuen wir uns auf 2022!»

Schwelgen Sie in Erinnerungen: Die besten Bilder vom Argovia Fäscht 2019: