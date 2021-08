Coronavirus Viel mehr positive Tests in Aargauer Schulen als erwartet – Kanton prüft neuerliche Maskenpflicht Diese Woche waren drei Prozent der so genannten Mischproben in Aargauer Schulen und Betrieben positiv. Das ist eine Verdreissigfachung gegenüber der Situation vor den Sommerferien, wie der Kanton mitteilt. Bei Nachuntersuchungen in den betroffenen Schulklassen kommt es zu einem Engpass. Der Kanton prüft eine Maskenpflicht für betroffene Schulen.

«Die Anzahl der positiv getesteten Mischproben übersteigt das erwartbare Mass stark», heisst es in einer am Freitagabend verschickten Mitteilung des Departement Gesundheit und Soziales. Eine so genannte Mischprobe enthält jeweils bis zu zehn Proben. Enthält eine Mischprobe eine positive Probe, so finden in den Schulen Nachuntersuchungen jener Schulklassen statt, in deren Mischproben positive Proben vorhanden waren.

Diese Nachuntersuchungen werden von einem Team des kantonalen repetitiven Testens mit Unterstützung des Contact-Tracing durchgeführt. Die unerwartet hohe Anzahl von positiven Mischproben in Schulen führe zu einem Engpass beim repetitiven Testen beziehungsweise bei den Nachuntersuchungen, heisst es in der Mitteilung weiter. In der laufenden Woche enthielten bisher 42 Mischproben positive Proben, 39 davon in Aargauer Schulen. Betroffen davon sind mehrere hundert Schülerinnen und Schüler.

Insgesamt waren knapp drei Prozent der untersuchten Mischproben in der laufenden Woche positiv. Vor den Sommerferien waren es jeweils durchschnittlich 0,1 Prozent.

Um diese sehr grosse Testanzahl durchführen zu können, werden ergänzend auch Nachtestungen in einem Testzentrum oder in Apotheken und Arztpraxen durchgeführt. Weitere Nachtestungen fanden noch heute Freitag in einigen Schulen vor Ort statt.

Ergänzende Massnahmen wie eine Maskenpflicht für betroffene Schulen werden derzeit geprüft. Diese werden darüber informiert, sobald entsprechende Entscheide vorliegen.

