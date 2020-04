Coronavirus: Oberster Aargauer Bevölkerungsschützer Dieter Wicki ebenfalls infiziert

Das Coronavirus breitet sich auch in der kantonalen Task Force Coronavirus aus: Dessen Leiter und Chef des Aargauer Bevölkerungsschutzes Dieter Wicki wurde in den vergangenen Tagen positiv auf das Virus getestet. Ebenso weitere Mitglieder der Task Force, wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt.

Trotz dieser Ausfälle könne die Task Force Coronavirus ihre Aufgaben und Planungsaufträge weiterhin erfüllen, heisst es weiter. Alle Führungsfunktionen und Fachbereiche können personell abgedeckt werden.

Vergangene Woche wurde bekannt, dass sich neben Polizeikommandant Michael Leupold auch die Regierungsräte Urs Hofmann und Markus Dieth sowie Regierungssprecher Peter Buri mit dem Virus infiziert haben. Da sich Dieter Wicki und weitere Mitglieder des Stabs in den vergangenen Tagen angesteckt hätten, bestehe kein Zusammenhang zwischen den Infizierungen, schreibt der Kanton weiter.

Die Task Force Coronavirus koordiniert die im Kanton Aargau notwendigen Massnahmen zur Bewältigung der Coronavirus-Pandemie und setzt diese um. Sie führt weiter Planungsaufträge aus und bearbeitet diverse Themen und Fragestellungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie.