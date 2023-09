Coronavirus In Zürich werden wieder gratis Covid-19 Tests durchgeführt – zieht der Kanton Aargau nach? Im Rahmen eines Pilotprojekts führt die Stadt Zürich bis Ende Dezember wieder gratis Corona-Tests durch. Im Kanton Aargau gibt es laut dem Gesundheitsdepartement keine solchen Pläne.

Der letzte Covid-19 Test dürfte für die viele Schweizerinnen und Schweizer mittlerweile schon etwas länger zurückliegen. Nicht zuletzt auch aus dem Grund, dass der Bund die Kosten dafür seit Anfang 2023 nicht mehr übernimmt. Seit Anfang September läuft in der Stadt Zürich nun ein viermonatiges Pilotprojekt, das solche Gratistests für die Bevölkerung wieder möglich macht.

Im Kanton Aargau sind vorerst keine kostenlosen Corona-Tests geplant. Bild: Britta Gut

Mit dem Wegfall der kostenlosen Testungen fehle laut dem Gesundheits- und Umweltdepartement der Stadt Zürich nämlich eine wichtige Massnahme zur Eindämmung des Virus, wie «20 Minuten» schreibt. Diese Lücke soll damit nun geschlossen werden.

Zugang zu den Tests haben alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Zürich mit Symptomen oder Kontakt zu positiv getesteten Personen. Das Angebot gilt jedoch nicht für Personen, die keine Symptome haben oder den Test nur für Reisezwecke benötigen. Im Rahmen des Projekts können bis zu 50 Tests pro Tag durchgeführt werden. Die Kosten für die Stadt betragen dafür insgesamt 300’000 Franken.

Die Aargauer Bevölkerung darf hingegen in absehbarer Zeit nicht mit solchen Gratis-Tests rechnen. Michel Hassler, Leiter Kommunikation beim Gesundheitsdepartement, sagt auf Anfrage: «Im Kanton Aargau gibt es zurzeit keine solchen Pläne. Covid-19 Tests können wie bisher kostenpflichtig bei den bekannten Leistungserbringern, die diese noch anbieten, gemacht werden.» Namentlich also im Spital, der Arztpraxis oder in den Apotheken. (kam)