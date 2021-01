Coronavirus Impfungen ab März auch in Aargauer Apotheken – wenn dann auch genügend Dosen vorhanden sind Bisher sind im Aargau rund 17'000 Personen geimpft worden –

am Montag wird ein weiteres Impfzentrum am Spital Muri eröffnet. Ab März soll eine weitere Möglichkeit dazu kommen.

Im Alters- und Pflegeheim Auhof in Veltheim wird Anfang 2021 mit Agatha Baumann (89) die erste Aargauerin gegen Covid-19 geimpft. Sandra Ardizzone

Seit dem 5. Januar wird im Aargau gegen Covid-19 geimpft, in den ersten drei Wochen der Kampagne haben rund 17'000 Personen eine Impfung erhalten. Gemäss dem Wochenbulletin des Kantons wurden bis letzten Mittwoch genau 16'556 Personen zum ersten Mal geimpft, 174 Personen erhielten bereits die Zweitimpfung. Bisher sind insgesamt 40'624 Impfdosen in den Aargau geliefert worden, damit können 20'312 Personen gegen Covid geimpft werden.

Drei neue Impfzentren im Kanton

Die Infrastruktur für Impfungen im Aargau wird derweil ausgebaut. Neben den bereits bestehenden Impfzentren an den Kantonsspitälern Aarau und Baden sowie auf dem Areal der Psychiatrischen Dienste in Windisch wird am Montag ein Zentrum im Spital Muri eröffnet. Zwei weitere Zentren im Fricktal folgen am 8. Februar (Rheinfelden) und am 22. Februar (Laufenburg). Dies unter dem Vorbehalt, dass genügend Impfdosen vorhanden sind.

Derzeit werden Covid-Impfungen vor allem in den Impfzentren vorgenommen. Ab dem 1. März kommt eine weitere Möglichkeit dazu: Der Regierungsrat erlaubt dann auch Apotheken, die Impfungen vorzunehmen. Dafür wurde die entsprechende Verordnung angepasst, wie es in einer Mitteilung heisst.

Apotheken-Impfung nur bei genügend Impfstoff

Ziel der Covid-19-Impfstrategie im Aargau sei eine hohe Durchimpfungsrate der Bevölkerung. Die Zulassung der Apotheken zur Durchführung der Covid-19-Impfung werde vom Aargauischen Apothekerverband und vom Aargauischen Ärzteverband unterstützt, teilt die Regierung mit. Ihr Potenzial hätten die Aargauer Apotheken bereits im Zusammenhang mit der Durchführung von Antigen-Schnelltests bewiesen. Auch der immer grösser werdende Kreis von Personen, die keinen Hausarzt haben, profitiere vom Angebot der Impfapotheken. Ob die Impfung in den Apotheken tatsächlich am 1. März beginnen kann, hängt davon ab, wie viel Impfstoff dann verfügbar ist.

Die Covid-19-Impfung ist freiwillig und jede Person kann selber entscheiden, ob und wo sie sich impfen lassen will, sei dies in einem Impfzentrum, in einer Hausarztpraxis oder in einer Apotheke. Informationen über die Anmeldung und Durchführung von Covid-19-Impfungen in Apotheken sind ab Ende Februar auf der Homepage des Kantons über www.ag.ch/coronavirus-impfung abrufbar.

Ansteckungszahlen klar tiefer als vor einer Woche

Derweil sind die Coronazahlen im Aargau weiterhin rückläufig. Am Freitag meldete der Kanton 151 neue Ansteckungen mit dem Virus, vier davon entfielen auf mutierte Viren. Eine Woche zuvor lag die Zahl der Neuansteckungen bei 204, jene der mutierten Viren bei eins.

Hospitalisiert sind im Aargau insgesamt 89 Covid-Patienten, davon liegen 17 auf Intensiv- oder Überwachungsstationen. Eine Woche zuvor lagen 107 Covid-Patienten in Aargauer Spitälern, davon wurden 20 auf der Intensiv- oder Überwachungsstation behandelt.