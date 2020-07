Coronavirus: Diese Regeln gelten im Aargau – im Moment

Sind 1000, 300, oder doch nur 100 Personen erlaubt? Wo muss ich meinen Ausweis zeigen, wo eine Maske tragen, und wo nichts von alldem? Die Auflagen in Zusammenhang mit dem ­Coronavirus ändern sich regelmässig. Und seit der Bund die Verantwortung wieder den Kantonen abgegeben hat, unterscheiden sich die Auflagen von Kanton zu Kanton, und zwar je länger, je mehr. Hier eine kleine Übersicht, was aktuell im Aargau gilt. Mit Betonung auf aktuell. Die nächsten Verschärfungen oder Lockerungen, je nachdem wie sich die Fallzahlen entwickeln, folgen bestimmt.

Für private Veranstaltungen wie etwa Geburtstage, Hochzeiten oder Firmenanlässe gelten etwas andere Regeln. Allerdings nur dann, wenn die Veranstaltung an einem öffentlich nicht zugänglichen Ort stattfindet (etwa in einem Garten oder auf einem Firmengelände). Werden dann die Abstandsregeln nicht eingehalten und auch keine Masken getragen, müssen zwar die Kontaktdaten aller Personen aufgenommen werden, die Menschen müssen jedoch nicht in Gruppen à 100 Personen unterteilt werden. Anders ist es, wenn der Anlass an einem öffentlich zugänglichen Ort stattfindet. Dann gilt die 100er-Regel.

Altersheime

Besuche in Altersheimen sind grundsätzlich wieder möglich, auch hier unter Einhaltung der Schutzmassnahmen. Nur Personen ohne Symptome dürfen Altersheime betreten. Wie im Heim selber die Schutzmassnahmen umgesetzt werden, entscheiden die einzelnen Heime selbst. Manche haben etwa eine Maskenpflicht eingeführt, andere lassen zusätzlich nur eine gewisse Anzahl Besucher aufs Mal zu.

Schulen

Im kommenden Schuljahr findet der Unterricht in ganzen Klassen an der Schule statt. Sowohl in der Volksschule wie auch an den Mittel-, Berufs- und Hochschulen. Es gelten eigene Schutzkonzepte. An den Volksschulen ist der Hauptpunkt darin der Abstand zwischen Schüler und Lehrperson, die Schüler untereinander dürfen sich normal verhalten. Anders die nachobligatorischen Schulen: Dort müssen sich die Schüler an die Schutzkonzepte halten, allerdings «im Rahmen der Möglichkeiten». Plexiglasscheiben oder eine Maskenpflicht sind nicht vorgesehen.

Kitas

Kitas haben grundsätzlich offen. Beschränkungen der Gruppengrösse sowie Abstand zwischen den Kindern untereinander oder zwischen Kind und Betreuungsperson spielen eine untergeordnete Rolle. Schwerpunkt im Schutzkonzept sind der Abstand zwischen den Erwachsenen sowie das regelmässige Reinigen der Räumlichkeiten.