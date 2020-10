Coronavirus: Die Nachfrage nach Tests nimmt zu

Testen lassen kann man sich an den Spitälern oder beim Hausarzt. Am Kantonsspital Baden (KSB) befindet sich das Testzentrum auf dem Dach des Parkhauses, am Kantonsspital Aarau (KSA) in einem separaten Gebäude. Laut KSB-Sprecher Omar Gisler nimmt die Nachfrage nach Tests seit dem Sommer kontinuierlich zu. In Baden würden pro Tag zwischen 100 und 150 Tests durchgeführt. Am Kantonsspital Aarau sind es mehr als 1000 Tests pro Woche. «Ziel ist es, die Kapazität der Teststelle kontinuierlich auszubauen, um der Nachfrage auch in Zukunft gerecht zu werden», sagt der KSB-Sprecher.

Getestet werden Personen, die Symptome einer Atemwegsinfektion aufweisen, zum Beispiel Husten oder Halsweh haben. An den meisten Spitälern kann online über die Website ein Termin gebucht werden. Gisler ruft dazu auf, nicht ohne Terminaufgebot zu erscheinen: «Dadurch werden die eng getakteten Abläufe unnötig durcheinandergebracht.» (nla)