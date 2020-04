Coronavirus befällt Aargauer Lehrstellen-Markt: Was ist zu tun, damit Teenager nicht auf der Strasse landen?

Die Zahl der Suchenden ist noch immer hoch, rund 2000 Schülerinnen und Schüler wissen noch nicht, wie es für sie nach den Sommerferien weitergeht. Für all jene ist seit dem 20. April auf der Website des Kantons Aargau der sogenannte Wegweiser aufgeschaltet. Dort kann man sich anmelden für eine Zwischenlösung.

Das lohnt sich sowieso. Denn wer später doch noch etwas findet, kann immer noch absagen. «Das ist eine Art Auffangnetz», sagt Roberto Morandi, stellvertretender Abteilungsleiter bei den ask!-Beratungsdiensten.

Das schulische Angebot der Kantonalen Schule für Berufsbildung, im Volksmund bekannt als zehntes Schuljahr, ist das meist gewählte Angebot. Fünf Tage Schule. Zeit, um bezüglich Ausbildung auf den Stand zu kommen, der gefordert ist und um eine geeignete Lehrstelle zu finden. Wer mehr Praxis braucht, der geht in ein Motivationsjahr, das heisst drei Tage Praktikum, zwei Tage Schule während eines Jahres. Oder er meldet sich bei didac.ch für einen Au-pair-Sprachaufenthalt in der Romandie oder in England an.

Zahlreiche öffentliche sowie private Brückenangebote sind in der gleichnamigen Broschüre auf der Website von ask! zusammengefasst. Ziel ist es, dass spätestens ein Jahr später alle eine Lehrstelle finden. Deshalb gibt es auch Bewerbungscoachings und «Junior Mentoring» für Jugendliche, die bei der Lehrstellensuche zu wenig Unterstützung bekommen. Und wer in eine individuelle Krise schlittert, kann bei der Berufsberatung auch psychologische Hilfe bekommen.

Sébastian Lavoyer