Coronavirus: Anmeldungen zur Impfung im Aargau sind ab 4. Januar möglich

Der Start der Impfkampagne erfolgt am 5. Januar 2021 in den Impfzentren des Kantonsspitals Aarau und des Kantonsspitals Baden sowie durch mobile Einheiten. Diese versorgen Heime und besonders gefährdete Personen zu Hause, die nicht transportfähig sind. Dem Kanton Aargau stehen dazu in einer ersten Tranche rund 8000 Impfdosen zur Verfügung, wie er in einer Medienmitteilung bekannt gibt.

Besonders gefährdete Personen sowie alle über 75-Jährigen sind zur Anmeldung berechtigt und können sich ab dem 4. Januar 2021 auf den Webseiten des Kantonsspitals Aarau (www.ksa.ch), des Kantonsspitals Baden (www.ksb.ch) und des Kantons Aargau (www.ag.ch/coronavirus-impfung) für eine Impfung anmelden.

Gesundheitsdirektor appelliert an Solidarität