Coronatests: Das müssen Sie wissen – sieben Fragen und Antworten

Im Aargau lag der Anteil positiver Tests vergangene Woche bei 20,4 Prozent – 1,3 Prozent höher als in der Vorwoche. Laut Weltgesundheitsorganisation gilt eine Pandemie als kontrollierbar, wenn der Anteil positiver Tests bei 5 Prozent liegt. Ist die Positivitätsrate höher, ist das ein Zeichen dafür, dass zu wenig getestet wird. Die Folge: Viele Ansteckungen werden nicht erkannt und das Virus verbreitet sich immer weiter.

Die Anzahl durchgeführter Tests ist in den vergangenen Wochen gesunken:

Das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt allen Personen mit Covid-19-Symptomen, sich unmittelbar nach Beginn der Symptome testen zu lassen. Nur so können Infektionsketten gezielt unterbrochen werden. Die häufigsten Symptome sind Husten (meist trocken), Halsschmerzen, Brustschmerzen, Kurzatmigkeit, Fieber, plötzlicher Geruchs- und/oder Geschmacksverlust. Selbst ein leichter Husten kann Corona sein: «Das müssen wir mit einem Test ausschliessen», sagt Infektiologe Christian Fux .

3. Wo kann ich zum Test?

Die Spitäler, Hausarztpraxen und das Institut für Arbeitsmedizin in Baden bieten Coronatests an. Schnelltests bieten seit Mittwoch auch sieben Aargauer Apotheken an. Der Schnelltest wird allerdings nur bei Personen eingesetzt, die nicht zur Risikogruppe gehören, nicht hospitalisiert sind und nicht im Gesundheitswesen arbeiten.

In diesen sieben Pilotapotheken gibt es Schnelltests: