Coronamassnahmen: So gehen ausgewählte Präsidenten ihre Gemeindeversamlungen an

«Wenn es irgendwie geht, durchführen»

Meisterschwanden Traktandiert ist eine Steuersenkung auf 60 Prozent. Die Gemeindeversammlung soll heute in einer Woche stattfinden. «Wenn es irgendwie geht, wollen wir sie durchführen», sagt Gemeindepräsident Ueli Haller. Der Gemeinderat hat die Stimmbürger aufgefordert, sich anzumelden. Masken sind obligatorisch, den traditionellen Apéro gibt es nicht. «Melden sich weniger als 50 Personen an, führen wir die Versammlung nicht durch», so Haller. Im August hat Meisterschwanden gute Erfahrungen gemacht mit einer Gmeind unter freiem Himmel. (uhg)

Hausen Die Gemeindeversammlung findet am 19. November statt: «Gemäss den Weisungen des Kantons sollen wir an politischen Veranstaltungen festhalten», sagt Gemeindeammann Eugen Bless von Hausen. Zudem gehe es an der Gmeind um gewichtige Traktanden wie das Budget 2021 mit 7% Steuerfusserhöhung. «Für das Treffen sind wir gerüstet: mit einer Beschränkung auf 325 Personen und einer klaren Lenkung der Besucherströme.» Die Beteiligten werden laut Bless so vorinformiert, dass Fragen möglichst im Vorfeld beantwortet werden. (mre)

«Das Schutzkonzept können wir einhalten»