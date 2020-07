Coronakrise trifft Twerenbold mit voller Wucht: «Trotz Millionen-Verlust planen wir keinen Kahlschlag»

Er lässt sich nicht viel anmerken beim Fotoshooting. Aber die Tatsache, dass Ende Juni rund drei Viertel der 70 Twerenbold-Busse in Rütihof im Terminal herumstehen, muss Karim Twerenbold das Herz zerreissen. Normalerweise sind sie in halb Europa unterwegs. Auf Reisen, dem Geschäft des vom 35-Jährigen in der vierten Generation geführten Familienunternehmens. 2020 ist für Twerenbold ein Jubiläumsjahr, seit 125 Jahren gibt es das Unternehmen. Aber 2020 ist auch ein Krisenjahr. Es ist das Jahr, in dem Corona die Welt lahmlegt. Mitten im Sturm, die Reisebranche.

Wohin machen Sie Ferien?

Meine Frau und ich fahren diesen Sommer ein paar Tage weg, bleiben aber in der Schweiz. Wäre meine Frau nicht hoch schwanger, hätten wir wohl den Norden Spaniens bereist. Das ist für mich noch ein weisser Fleck, der einen wahnsinnig grossen Reiz ausübt. Mit seiner Kulinarik, der Natur, aber auch der Kultur. Da wir aber Ende August erstmals Eltern werden, freuen wir uns aufs Emmental, den Vierwaldstättersee und das Bündnerland.

Eine Auslandreise ist so verständ­licherweise kein Thema. Wann waren Sie beruflich zuletzt ausserhalb der Schweizer Grenzen?

Gerade letzte Woche. Ich war in der Werft in Holland, in der unser neustes Schiff, die Excellence Empress, in den finalen Zügen ist. Am Dienstag hatten wir die erste offizielle Probefahrt. Nebst meiner Verantwortung als Verwaltungsratspräsident der Twerenbold Reisen Gruppe bin ich auch Geschäftsleiter der Reederei. Ich musste für die Abnahme nach Amsterdam fliegen. Aber ich muss schon sagen, die Stimmung ist speziell.

Noch kein Reisefieber?

Der Flughafen war praktisch leer. Amsterdam ist einer der drei grössten Flughäfen Europas, das ist sonst ein Bienenhaus. Jetzt war er praktisch ausgestorben. Wobei das Flugzeug voll war. Alle mit Masken, wie es Vorschrift ist. Aber die Stimmung am Flughafen zeigt schon, wie es der Branche geht.

Wie hart hat es Sie getroffen?

Mit voller Wucht. Wir feiern dieses Jahr unser 125-jähriges Bestehen. Es ist uns gelungen, dafür die Scala von Mailand zu mieten. Ein Husarenstück, die Frucht mehrjähriger Arbeit. Am 28. Februar wäre unsere Jubiläumsreise nach Salzburg und Mailand gestartet. Als dann die Corona Fallzahlen in Norditalien zu steigen begannen, haben wir unsere Krisenorganisation aktiviert und die Lage in der Geschäftsleitung analysiert.