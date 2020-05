Coronakrise trifft Aargauer Wirte hart – sechs erzählen von ihren Hochs und Tiefs

Trotz allem erleben die Wirte auch viel Positives: «Wir haben sehr viele schöne Erlebnisse. Unsere Mitarbeiter spornen uns immer wieder an. Auch die Stammgäste und viele neue Gäste geben uns super Rückmeldungen, welche uns in dem bestärken, was wir machen.»

Der Take-away laufe sehr gut, am besten von Freitag bis Sonntagabend. Jeden Tag hat der «Schützen» Bestellungen für ungefähr 100 Tagesteller und bis zu 100 À-la-carte-Gerichte. Trotzdem bringt das Take-away-Geschäft nur einen Bruchteil von dem ein, was die Gastronomen normalerweise im Restaurant, bei Banketten und Caterings machen. «Wir sind froh, dass wir viele Rechnungen, welche wir während dieser Zeit erhalten, mit dem Take-away-Umsatz begleichen können», sagt Schneider.

Am liebsten bestellten sich die Kunden für zu Hause die Schützen-Klassiker, sagt Gastronom Peter Schneider: «Etwa das Stadt-Filet, das Vitello tonnato, Rindstatar oder auch Kalbshackbraten mit Morchelrahmsauce.» Nach dem Lockdown spürten er und Wirtin Manuela Schmid eine grosse Solidarität durch die Kundschaft: «Sie unterstützen uns in dieser Zeit ganz bewusst. Dies gab uns viel Kraft und freut uns sehr.»

Am Wochenende haben die Gastronomen aus Villigen im Durchschnitt zwischen 80 und 160 Essensbestellungen. Eine Schwierigkeit sei es, nicht zu viel zu produzieren, sagen sie. Die grösste Herausforderung stehe den Wirten aber noch bevor: «Mit der plötzlichen Restaurantöffnung und das innerhalb von elf Tagen, wissen wir nicht, was uns nun erwartet. Den Betrieb müssen wir trotzdem wieder hochfahren.» Der Umsatz des Hotels sowie der des Take-aways hätten geholfen, bisher die Sozialleistungen und einen Teil der Fixkosten zu decken, erklären die Gastronomen.

«Die Reaktionen der Kunden sind phänomenal», sagt der Wirt. Trotzdem wird er nach der Coronakrise sein Restaurant nicht wiedereröffnen: «Sicher nicht mehr in dieser Zeit, in der die Vorschriften gelten. Das macht für mich keinen Sinn, weil ich so zu wenige Leute bewirten könnte.» Sobald sich die Lage normalisiert hat, wird Baumann nur noch Bankette anbieten sowie Genussfahrten und Kochkurse. Dieser Schritt wäre eigentlich erst für nächstes Jahr angedacht gewesen. Hannes Baumann ist jetzt 60 Jahre alt.

Von Montag bis Freitag können Kunden die fixfertigen Essen online oder telefonisch bestellen. «Besonders gut laufen geschmorte und gebratene Gerichte. Sachen, die man privat nicht für zwei Personen zubereitet. Etwa Braten, Hacktätschli oder hausgemachte Bratwürste.» Abholen können die Kunden ihr Essen zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr im Restaurant. Einen Teil der fertigen Gerichte liefert der Gastronom am Abend an die Bäckerei Waber in Brittnau, wo sie ab 6 Uhr früh verkauft werden.

Die grösste Schwierigkeit, so Baumann, sei die Hilfe vom Staat. «Da spürt man herzlich wenig.» Selbstständige, wie Gastronomen oder Coiffeure, hätten zu wenig Unterstützung bekommen: «Ich bin massiv enttäuscht.» Das Take-away-Geschäft will Hannes Baumann auch nach Corona weiterführen: «Ich werde weitere Bäckereien und Geschäfte anfragen, ob sie ihr Take-away-Sortiment erweitern möchten.»

Ihre Mittagsmenüs holen die Kunden hauptsächlich von Montag bis Freitag ab. Bestellen können sie das Essen am Morgen telefonisch: «Die Menupläne sehen die Gäste auf unserer Homepage.» Abgeholt werden die Speisen im Bäckereiladen gleich beim Restaurant. «An einigen Tagen brauchen wir 30 Essen; und dann wieder mal bis zu 70.» Die Speisen sind typisch gutbürgerlich: etwa Voressen, Geschnetzeltes oder Braten. «Der Hit ist, wenn mein Mann mit seiner reduzierten Küchenbrigade ein paniertes Schweinekotelett mit Tomatenspaghetti kocht. Oder wenn meine Schwägerin Nang – sie kommt aus Thailand – immer am Mittwoch Thailändisch kocht. Dann gibt es schon mal kleine Warteschlangen vor dem Laden», erzählt Marie Therese Meier.

Marie Therese Meier führt mit ihrem Mann Marcel das Restaurant Frohsinn in Würenlingen. Nach dem Lockdown haben sie ihr Take-away-Angebot sofort im Dorf publiziert: «Wir haben Menulisten erstellt und diese an das Würenlinger Gewerbe geschickt – mit der Bitte, sie an ihren Schwarzen Brettern aufzuhängen», erzählt die Wirtin. «Auch über Facebook und in meinem privaten Whatsapp-Status habe ich täglich das Menü gepostet.»

Ristorante Volare, Waltenschwil

«Ich habe noch nie so viele Pizzaschachteln gefaltet»

Adriano Caranci begrüsst seine Gäste in Waltenschwil seit dem Lockdown am Take-away-Fenster. Noch nie habe er ein seiner gastronomischen Laufbahn so viele Pizzaschachteln gefaltet – dieses Gericht bestellen die Kunden momentan am häufigsten. «An zweiter Stelle ist unsere Lasagne alla Nonna Angela, an dritter Stelle unsere glutenfreie Pizza», so Caranci.

Das Ristorante Volare hat im Schnitt täglich 50 bis 60 Bestellungen. Zu 90 Prozent bezahlen die Kunden vorgängig per Twint, sodass die Speisen nur noch überreicht werden müssen. Die grösste Schwierigkeit sei es, nicht zu wissen, wie es weitergeht: «Wir sind alle gespannt, wie es am 11. Mai losgehen soll.»

Trotz der harten Zeit freut sich der Wirt besonders über die starke Unterstützung durch die Gäste: «Es sind kleine Gesten. An Ostern habe ich so viel Schokolade erhalten. Wir bekommen viele E-Mails und haben wirklich ganz tolle Gespräche mit Kunden.»

Schaut man den finanziellen Aspekt an, so sei das Take-away-Angebot eher eine Beschäftigungstherapie: «Der finanzielle Verlust ist gross. Das, was eingenommen wird, ist kostendeckend für den Take-away. Unsere laufenden Kosten wie Miete, Strom und Sozialleistungen deckt es absolut nicht.» Adriano Caranci kämpft sich durch die Coronakrise: «Aber der richtige Kampf startet erst nach der Krise. Um den Schuldenberg abzubauen.»